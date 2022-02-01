İŞKUR'dan kamuya lise mezunu eski hükümlü ve engelli işçi alımı yapılıyor! KPSS sınav şartı yok! 18-30 yaş arası temizlikçi, büro işçisi...

ENGELLİ VE ESKİ HÜKÜMLÜ SÜREKLİ İŞÇİ ALIM İLANI

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi merkez ve ilçe tüm birimlerinde sürekli işçi olarak istihdam edilmek üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/D maddesi ve 4857 sayılı İş Kanunu ve "Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" ile "Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Eski Hükümlü veya Terörle Mücadelede Malul Sayılmayacak Şekilde Yararlananların İşçi Olarak Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" hükümleri kapsamında İŞKUR aracılığı ile Kura usulü 2 Engelli, 1 Eski Hükümlü sürekli işçi alınacaktır.