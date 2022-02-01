İŞKUR'dan kamuya lise mezunu eski hükümlü ve engelli işçi alımı yapılıyor! KPSS sınav şartı yok! 18-30 yaş arası temizlikçi, büro işçisi...
Şubat ayına geldiğimiz şu günlerde kamuya memur ve askeri personel alımları hızla devam ediyor. Bu bağlamda eski hükümlü ve engelliler için personel alımı yapılacak. Kamu için personel alımı yapılırken bazı kriterleri yerine getirmek gerekiyor. Kamuya yayımlanan ilanlara göre bir çok kamu kurumu alım yapmaktadır. Ancak hala mevcut alım ilanları bulunuyor. Bunlar arasında Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi'ne engelli ve eski hükümlü alımı dikkat çekti. Üniversiteye engelli büro işçisi ve eski hükümlü temizlik işçisi alımı yapılacak. İşte detaylar...
Kamuya engelli ve hükümlü işçi alımı için yeni ilanlar yayınlandı. İlanda KPSS şartsız ve sınavsız en az lise mezunu işçi alımı yapılacağı belirtildi. İŞKUR memur alımı ve personel alımı ilanları güncel olarak her gün kurum resmi internet sitesi üzerinden duyuruluyor. Bunlar arasında Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi'ne engelli ve eski hükümlü alımı dikkat çekti. Üniversiteye engelli büro işçisi ve eski hükümlü temizlik işçisi alımı yapılacak. İlanda kura usülü alım sağlanacak. İşte 2022 engelli ve eski hükümlü işçi alımı başvuru şartları!
ENGELLİ VE ESKİ HÜKÜMLÜ SÜREKLİ İŞÇİ ALIM İLANI
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi merkez ve ilçe tüm birimlerinde sürekli işçi olarak istihdam edilmek üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/D maddesi ve 4857 sayılı İş Kanunu ve "Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" ile "Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Eski Hükümlü veya Terörle Mücadelede Malul Sayılmayacak Şekilde Yararlananların İşçi Olarak Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" hükümleri kapsamında İŞKUR aracılığı ile Kura usulü 2 Engelli, 1 Eski Hükümlü sürekli işçi alınacaktır.
3)- Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin ilgili hükümlerine göre noter huzurunda yapılacak kura sonucu belirlenen açık iş sayısının 4 katı asil ve aynı sayıda yedek aday belirlenecektir. Yapılacak sözlü sınava katılmaya hak kazanan asil adaylardan gerekli belgeler istenecektir. İstenilen evrakları teslim etmeyen, durumlarını belgeleyemeyen veya yanlış beyanda bulunan asil adaylar sözlü sınava katılma hakkını kaybedecek olup yerlerine sıralamada yer alan yedek adaylardan gerekli belgeler istenecektir.
4)-Kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili disiplin mevzuatı uyarınca görevinden veya meslekten ihraç edilenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir.
5)- Yerleştirme sonucu atama için öngörülen niteliklere sahip olmayan adaylar ile yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunmuş olup tercihlerine yerleşenlerin atama işlemleri yapılmayacaktır. Sehven yapılsa dahi atama işlemleri iptal edilecektir. Yerleştirildiği kadroların nitelik ve şartlarını taşıdığı halde istenen belgeleri süresi içerisinde teslim etmeyen adaylar göreve başlatılmayacaktır.