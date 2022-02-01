3 yeni destek paketi müjdesi geldi: Yatırım desteği, İhracat desteği, Kartlı ödeme desteği... KGF ile kredi desteği sağlanacak! Kefalet limiti 60 milyar
KGF ile kredi desteği sağlanacak! Cumhurbaşkanı Erdoğan son dakika açıklamalarda bulundu. 60 milyar liralık kefalet limiti açılıyor. 3 yeni destek paketi müjdesi geldi. Yatırım Desteği, İhracat Desteği, Kartlı ödeme desteği! Başkan Erdoğan son dakika gelişmeleri peş peşe duyurdu. Elektrik tarifelerine yeni düzenleme gidildi. Üç yeni destek paketi geldi. Dezavantajlı ailelere 500 milyon liralık destek paketi sağlanacağı belirtildi. İşte detaylar...
01.02.2022 18:39
- Son Güncelleme: 01.02.2022 18:40
3 yeni destek paketi müjdesi geldi. Cumhurbaşkanı Kabine Toplantısı'ndan sonra yaptığı açıklamada Kredi Garanti Fonu (KGF) kefaleti ile kullandırılacak 3 yeni destek paketi ile firmalara 60 milyar liralık bir kefalet limiti açılacağını bildirdi. Üç yeni destek paketi hakkında bilgiler veren Erdoğan, '' İşletme harcamalarında kartlı ödeme desteğini, KOBİ ve KOBİ dışı tüm firmaların finansmana erişimi sağlamak için hazırladık.'' ifadelerini kullandı. İşte paketler hakkında detaylar...
Kabine Toplantısı sonrası konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan müjdeli haberleri ardı ardına verdi. Erdoğan Kredi Garanti Fonu kefaleti ile kullandırılacak 3 yeni destek paketi ile firmalara 60 milyar liralık bir kefalet limiti açılacağını bildirdi.