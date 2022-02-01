3 yeni destek paketi müjdesi geldi: Yatırım desteği, İhracat desteği, Kartlı ödeme desteği... KGF ile kredi desteği sağlanacak! Kefalet limiti 60 milyar

3 yeni destek paketi müjdesi geldi. Cumhurbaşkanı Kabine Toplantısı'ndan sonra yaptığı açıklamada Kredi Garanti Fonu (KGF) kefaleti ile kullandırılacak 3 yeni destek paketi ile firmalara 60 milyar liralık bir kefalet limiti açılacağını bildirdi. Üç yeni destek paketi hakkında bilgiler veren Erdoğan, '' İşletme harcamalarında kartlı ödeme desteğini, KOBİ ve KOBİ dışı tüm firmaların finansmana erişimi sağlamak için hazırladık.'' ifadelerini kullandı. İşte paketler hakkında detaylar...