Emekliye çifte bayram! Ramazan Bayramı ikramiyesi artacak mı? Emekli ikramiyesi ne zaman verilecek?

Milyonlarca vatandaşı sevindirecek haberden sonra emekliler çifte bayram yapacak. Peki Ramazan Bayramı ikramiyesi artacak mı? 2018 yılından bu yana emekli vatandaşlara Ramazan ve Kurban Bayramı'nda 1000 TL ikramiye veriliyor. Peki 2021 yılı Emekli ikramiyesi ne zaman verilecek? Diğer yandan bu miktarın arttırılacağına dair haberler vatandaşları heyecanlandırdı. Peki enflasyon zammı yansıtılacak mı? Ramazan ayına az bir zaman kala merak edilen tüm bilgiler haberimizde yer alıyor.