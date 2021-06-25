BİM 25 Haziran aktüel kataloğunda indirim rüzgarı! Beyaz eşyadan hobi ürünlerine kadar göz kamaştıran ürünler raflarda!

BİM 25 Haziran aktüel kataloğuyla bugün pek çok indirim raflarda yerini alıyor. BİM'de bu hafta sürpriz indirim bulunuyor. Kampanyalı ürünler arasında; Hometech Boyun Masaj Aleti, Starcom Mini El Fanı, Dijitsu Su Sebili, Dijitsu Mikrodalga Fırın, Mimilos Desenli Katlanır Masa, Casilda Home Trend Çay Seti 12 Parça, Vantilatör, Keysmart Nofrost Buzdolabı Esnek Saplı Mop, Keysmart Baskül, Schwartz Haşere Öldürücü, Otantik Kilim Minder, Lateks Taban Halı, Stanley Termos 0.47 Litre ürünleri yer alıyor!