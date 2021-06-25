BİM 25 Haziran aktüel kataloğunda indirim rüzgarı! Beyaz eşyadan hobi ürünlerine kadar göz kamaştıran ürünler raflarda!
BİM 25 Haziran aktüel kataloğunda yer alan indirimli ürünler bugün raflarda yerini alıyor. Her cebe hitap eden kampanyalarla birlikte birbirinden güzel, çeşitli ürünler ön plana çıkıyor. 25 Haziran BİM kataloğunda; Dijitsu Mikrodalga Fırın, Mimilos Desenli Katlanır Masa, Casilda Home Trend Çay Seti 12 Parça, Vantilatör, Hometech Boyun Masaj Aleti, Starcom Mini El Fanı, Dijitsu Su Sebili, Keysmart Nofrost Buzdolabı Esnek Saplı Mop, Keysmart Baskül, Schwartz Haşere Öldürücü, Otantik Kilim Minder, Lateks Taban Halı, Stanley Termos 0.47 Litre ürünleri ve daha fazlası yer alıyor.
25.06.2021 09:56
- Son Güncelleme: 25.06.2021 09:56
BİM 25 Haziran aktüel kataloğuyla bugün pek çok indirim raflarda yerini alıyor. BİM'de bu hafta sürpriz indirim bulunuyor. Kampanyalı ürünler arasında; Hometech Boyun Masaj Aleti, Starcom Mini El Fanı, Dijitsu Su Sebili, Dijitsu Mikrodalga Fırın, Mimilos Desenli Katlanır Masa, Casilda Home Trend Çay Seti 12 Parça, Vantilatör, Keysmart Nofrost Buzdolabı Esnek Saplı Mop, Keysmart Baskül, Schwartz Haşere Öldürücü, Otantik Kilim Minder, Lateks Taban Halı, Stanley Termos 0.47 Litre ürünleri yer alıyor!