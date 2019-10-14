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Emekliye 1.120 TL | SSK SGK ve Bağ-Kur emeklilerine bayram ikramiyesi zammı yapılacak mı?

Emekliler, Ramazan ve Kurban bayramı ikramiyeleri ile ek gelire kavuştu. Yılda 2 kez biner lira bayram ikramiyesi alan emekliler, zam beklentisi taşıyor. Peki enflasyon artışı gelirse bayram ikramiyelerine ne kadar zam gelebilir? Bayram ikramiyelerine zam yapılacak mı? Emekli maaşlarıyla ilgili son dakika haber ve gelişmeler takvim.com.tr'de...

14.10.2019 07:55 - Son Güncelleme: 14.10.2019 07:55
Emekliye 1.120 TL | SSK SGK ve Bağ-Kur emeklilerine bayram ikramiyesi zammı yapılacak mı?

Emekliler bayram ikramiyesi ile ek gelire kavuştu.

Emekliye 1.120 TL | SSK SGK ve Bağ-Kur emeklilerine bayram ikramiyesi zammı yapılacak mı?

Ramazan ve Kurban bayramları öncesinde biner lira ikramiye alan emekliler, 2 yılda toplam 4 bin lirayı cebine koydu.

Emekliye 1.120 TL | SSK SGK ve Bağ-Kur emeklilerine bayram ikramiyesi zammı yapılacak mı?

Emekliler, yeni yılda ise yeni tutar bekliyor.

Emekliye 1.120 TL | SSK SGK ve Bağ-Kur emeklilerine bayram ikramiyesi zammı yapılacak mı?

2020 programına ikramiye artışının alınmasını isteyen emekliler, tutarın yıllık enflasyon oranında artırılmasını bekliyor.

Emekliye 1.120 TL | SSK SGK ve Bağ-Kur emeklilerine bayram ikramiyesi zammı yapılacak mı?

NASIL DEĞİŞECEK?
Bu talep hayata geçerse emeklilerin, dul ve yetim aylığı alanların bayram ikramiyelerine enflasyon zammı yapılacak.

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