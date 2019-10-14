Emekliye 1.120 TL | SSK SGK ve Bağ-Kur emeklilerine bayram ikramiyesi zammı yapılacak mı?
Emekliler, Ramazan ve Kurban bayramı ikramiyeleri ile ek gelire kavuştu. Yılda 2 kez biner lira bayram ikramiyesi alan emekliler, zam beklentisi taşıyor. Peki enflasyon artışı gelirse bayram ikramiyelerine ne kadar zam gelebilir? Bayram ikramiyelerine zam yapılacak mı? Emekli maaşlarıyla ilgili son dakika haber ve gelişmeler takvim.com.tr'de...
14.10.2019 07:55
- Son Güncelleme: 14.10.2019 07:55
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