%6 toplu sözleşme + iyileştirme, enflasyon FARKI! İntibak ile 1.300 liralık artış! Emekli ve memura zam musluğu AÇILDI!
Temmuz ayında memur ve emekli maaşında yapılacak zamlar şimdiden merak ediliyor. Ocak ayında hem memur hem emeklinin yüzü gülmüştü. Şimdi sıra Temmuz ayı zammında. Peki kim ne kadar zam alacak? Öğretmen, polis, SSK- Bağ-Kur, sağlık çalışanları, din görevlileri, avukat, il müdürü, ilçe müftüsü, bekçi, uzman erbaş/jandarma, matematikçi, istatistikçi.
Ocak emekli memur zammının açıklanmasının akabinde gözler Temmuz zammına çevrildi. Milyonlarca memur ve emekli vatandaş enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından zamlarını öğrenecek. 2023 yılında en düşük memur maaşı 9 bin 105 liradan 11 bin 848 liraya, en düşük memur emekli aylığı 6 bin 78 liradan 7 bin 901 liraya yükseldi. Peki, memur ve emeklilerin aylıkları Temmuz'da ne kadar artacak? Memurlarda Temmuz'da en düşük maaş yüzde 6'lık toplu sözleşme artışıyla 11 bin 836 liradan 12 bin 546 liraya çıkacakk. Memur emeklilerinde de 7 bin 901 liradan 8 bin 375 liraya yükselecek. İşte detaylar...
Temmuz zammıyla ilgili gelişmeler yakından takip ediliyor. Milyonlarca çalışan memur ve emekli vatandaş aylıklarının ne kadar yükseleceğini öğrenmek istiyor.
Şu ana kadar 2023'ün ilk yarısında sadece Ocak ayının enflasyon oranı açıklandı. Bu bir aylık oran 6.65. Öte yandan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Şubat ayına ilişkin piyasa katılımcıları anketini yayımladı. Ankete göre 12 ay sonrası enflasyon beklentisi yüzde 30,44'ten yüzde 30,75'e yükseldi. Yıl sonu enflasyon beklentisinde ise 3 puanlık yukarı yönlü revizyon yapıldı.
Ocak ayına Şubat, Mart, Nisan, Mayıs ve Haziran enflasyon rakamlarının eklenmesi ile Temmuz zam oranı netleşmiş olacak.