%6 toplu sözleşme + iyileştirme, enflasyon FARKI! İntibak ile 1.300 liralık artış! Emekli ve memura zam musluğu AÇILDI!

Ocak emekli memur zammının açıklanmasının akabinde gözler Temmuz zammına çevrildi. Milyonlarca memur ve emekli vatandaş enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından zamlarını öğrenecek. 2023 yılında en düşük memur maaşı 9 bin 105 liradan 11 bin 848 liraya, en düşük memur emekli aylığı 6 bin 78 liradan 7 bin 901 liraya yükseldi. Peki, memur ve emeklilerin aylıkları Temmuz'da ne kadar artacak? Memurlarda Temmuz'da en düşük maaş yüzde 6'lık toplu sözleşme artışıyla 11 bin 836 liradan 12 bin 546 liraya çıkacakk. Memur emeklilerinde de 7 bin 901 liradan 8 bin 375 liraya yükselecek. İşte detaylar...