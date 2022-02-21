Vav TV İzle
Haberler Ekonomi İŞKUR’dan günlük 163,59 TL yevmiye! İŞKUR eğitim programları ile hem meslek öğrenin hem para kazanın! İşte başvuru şartları…

İŞKUR’dan günlük 163,59 TL yevmiye! İŞKUR eğitim programları ile hem meslek öğrenin hem para kazanın! İşte başvuru şartları…

İŞKUR istihdama katkı sağlamaya devam ediyor ve İşbaşı Eğitim Programları ile hem meslek öğretirken hem de para kazandırıyor. İŞKUR'dan günlük 163,59 TL yevmiye alabilmek için başvuru yapmak gerekiyor ve başvuru şartlarının neler olduğu merak ediliyor. 2022 yılında ödenen ücretler de arttı ve is arayanlar, öğrenciler, işsizlik ödeneği alanlara, program katılımcılarına farklı miktarlarda ödemeler yapılıyor. İŞKUR işbaşı eğitim programlarının süresi, yararlanma şartları gibi tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

21.02.2022 13:45 - Son Güncelleme: 21.02.2022 13:46
İŞKUR’dan günlük 163,59 TL yevmiye! İŞKUR eğitim programları ile hem meslek öğrenin hem para kazanın! İşte başvuru şartları…

İşi olmayan vatandaşlar İŞKUR İşbaşı Eğitim Programları ile işssiz olan gençlere meslek öğretmek ve iş hayatına katmayı amaçlıyor. İŞKUR'dan günlük 163,59 TL yevmiye alma şansını elde edenler ayrıca da iş öğrendikleri için kariyerlerini bu yönde şekillendirebiliyorlar. İŞKUR eğitim programlarına katılım sağlayabilmek için belli bazı şartlar var ve onları taşımak gerekiyor. Verilen yevmiye ücretleri 2022 yılında arttı ve is arayanlar, öğrenciler, işsizlik ödeneği alanlar gibi kıstaslara göre farklılaşıyor. İşte tüm detaylar!

GALERİ DEVAM EDİYOR
İŞKUR’dan günlük 163,59 TL yevmiye! İŞKUR eğitim programları ile hem meslek öğrenin hem para kazanın! İşte başvuru şartları…

İŞKUR İŞBAŞI EĞİTİM PROGRAMLARI

Mesleki deneyimi olmayan kişilere mesleki deneyim ve iş tecrübesi kazandırarak bu kişilerin istihdam edilebilirliklerini artırmak amacıyla işbaşı eğitim programı düzenlenmektedir.

İŞKUR’dan günlük 163,59 TL yevmiye! İŞKUR eğitim programları ile hem meslek öğrenin hem para kazanın! İşte başvuru şartları…

Ayrıca, program ile birlikte işverenler işe alacakları kişileri, kendi işyerlerinde yetiştirmektedirler.

İŞKUR’dan günlük 163,59 TL yevmiye! İŞKUR eğitim programları ile hem meslek öğrenin hem para kazanın! İşte başvuru şartları…

EĞİTİM PROGRAMLARINA KATILIM ŞARTLARI

İŞKUR'a kayıtlı işsiz olmak
15 yaşını tamamlamış olmak

İŞKUR’dan günlük 163,59 TL yevmiye! İŞKUR eğitim programları ile hem meslek öğrenin hem para kazanın! İşte başvuru şartları…

İşverenin birinci veya ikinci derece kan hısımı veya eşi olmamak
Program başlangıcından önceki son 1 ayda uzun vadeli sigorta kollarına ait primi yatırılmamış olmak
Programın başlama tarihinden önceki üç aylık dönemde programa başvuru yapan işverenin çalışanı olmamak

SON DAKİKA