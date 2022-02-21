İŞKUR’dan günlük 163,59 TL yevmiye! İŞKUR eğitim programları ile hem meslek öğrenin hem para kazanın! İşte başvuru şartları…
İŞKUR istihdama katkı sağlamaya devam ediyor ve İşbaşı Eğitim Programları ile hem meslek öğretirken hem de para kazandırıyor. İŞKUR'dan günlük 163,59 TL yevmiye alabilmek için başvuru yapmak gerekiyor ve başvuru şartlarının neler olduğu merak ediliyor. 2022 yılında ödenen ücretler de arttı ve is arayanlar, öğrenciler, işsizlik ödeneği alanlara, program katılımcılarına farklı miktarlarda ödemeler yapılıyor. İŞKUR işbaşı eğitim programlarının süresi, yararlanma şartları gibi tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.
21.02.2022 13:45 - Son Güncelleme: 21.02.2022 13:46
İşi olmayan vatandaşlar İŞKUR İşbaşı Eğitim Programları ile işssiz olan gençlere meslek öğretmek ve iş hayatına katmayı amaçlıyor. İŞKUR'dan günlük 163,59 TL yevmiye alma şansını elde edenler ayrıca da iş öğrendikleri için kariyerlerini bu yönde şekillendirebiliyorlar. İŞKUR eğitim programlarına katılım sağlayabilmek için belli bazı şartlar var ve onları taşımak gerekiyor. Verilen yevmiye ücretleri 2022 yılında arttı ve is arayanlar, öğrenciler, işsizlik ödeneği alanlar gibi kıstaslara göre farklılaşıyor. İşte tüm detaylar!