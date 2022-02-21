İŞKUR’dan günlük 163,59 TL yevmiye! İŞKUR eğitim programları ile hem meslek öğrenin hem para kazanın! İşte başvuru şartları…

İşi olmayan vatandaşlar İŞKUR İşbaşı Eğitim Programları ile işssiz olan gençlere meslek öğretmek ve iş hayatına katmayı amaçlıyor. İŞKUR'dan günlük 163,59 TL yevmiye alma şansını elde edenler ayrıca da iş öğrendikleri için kariyerlerini bu yönde şekillendirebiliyorlar. İŞKUR eğitim programlarına katılım sağlayabilmek için belli bazı şartlar var ve onları taşımak gerekiyor. Verilen yevmiye ücretleri 2022 yılında arttı ve is arayanlar, öğrenciler, işsizlik ödeneği alanlar gibi kıstaslara göre farklılaşıyor. İşte tüm detaylar!