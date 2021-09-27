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Haberler Ekonomi Ev ve dükkan almak isteyenlere müjde! Satışa çıkıyor: TOKİ'den tam 49 ilde 144 konut ve 96 işyeri! Yüzde 10 peşinat ve 180 ay vade...

Ev ve dükkan almak isteyenlere müjde! Satışa çıkıyor: TOKİ'den tam 49 ilde 144 konut ve 96 işyeri! Yüzde 10 peşinat ve 180 ay vade...

Konut ve ya iş yeri satın almanın şimdi tam sırası. TOKİ toplam 49 ilde 144 konut ve 96 iş yerini açık arttırmayla satacağını duyurdu. 6-7 Ekim'de Ankara Bilkent Otel ve Konferans Merkezi ile TOKİ İstanbul Hizmet Binası'nda yapılacak açık arttırmada internetten de teklif kabul edilecek. Başta İstanbul Ankara ve İzmir olmak üzere Balıkesir, Bitlis, Bolu, Çankırı, Diyarbakır, Elazığ, Erzurum, Gaziantep ve daha bir çok ilde satışa çıkarılacak 144 konut ve 96 iş yeri için milyonlarca kişi araştırmara koyuldu. Satışa konulan konutlara yüzde 25 peşinat ile 180 ay vadeyle sahip olmak mümkün. Evin yanı sıra satışa sunulan iş yerleri ise yüzde 10 peşinat ile 180 ay vadeyle alınabilecek. İşte detaylı bilgiler...

27.09.2021 12:42 - Son Güncelleme: 27.09.2021 12:42
Ev ve dükkan almak isteyenlere müjde! Satışa çıktı: TOKİ’den tam 49 ilde 144 konut ve 96 işyeri! Sadece yüzde 10 peşinat ve180 ay vade ile...

Ev ve ya dükkan almak isteyen vatandaşlara TOKİ'den müjdeli haber geldi. Yapılan açıklamaya göre tam 49 ilde 144 konut ve 96 işyerini açık arttırmayla satacak. Açık artırmalar, 6-7 Ekim tarihlerinde İstanbul ve Ankara'da yapılacak. Ev ya da dükkan satın alacak olanların sadece yüzde 10- 20 peşinat vermeleri yetiyor. 6 Ekim Çarşamba günü saat 10.30'da 34 ildeki 144 konut için, 7 Ekim Perşembe günü saat 10.30'da da 26 ildeki 96 iş yeri için müzayede yapılacak. 49 ildeki bu satışlar için tüm başvuru detayları haberimizde...

GALERİ DEVAM EDİYOR
Ev ve dükkan almak isteyenlere müjde! Satışa çıktı: TOKİ’den tam 49 ilde 144 konut ve 96 işyeri! Sadece yüzde 10 peşinat ve180 ay vade ile...

AÇIK ARTIRMALAR NASIL YAPILACAK?

Ankara Bilkent Otel ve Konferans Merkezi ile TOKİ İstanbul Hizmet Binası'nda yapılacak.

www.emlakmuzayede.com.tr adresinden de teklif verebilirsiniz.

Ev ve dükkan almak isteyenlere müjde! Satışa çıktı: TOKİ’den tam 49 ilde 144 konut ve 96 işyeri! Sadece yüzde 10 peşinat ve180 ay vade ile...

34 İLDE 144 KONUT SATIŞI! (HANGİ İLLERDE?)

144 konutun satılacağı 34 il şöyle;

Amasya

Ankara

Balıkesir

Batman

Bilecik

Bingöl

Bolu

Burdur

Bursa

Ev ve dükkan almak isteyenlere müjde! Satışa çıktı: TOKİ’den tam 49 ilde 144 konut ve 96 işyeri! Sadece yüzde 10 peşinat ve180 ay vade ile...

Çorum

Denizli

Diyarbakır

Erzincan

Eskişehir

İstanbul

İzmir

Karabük

Kayseri

Kırklareli

Kocaeli

Kütahya

Ev ve dükkan almak isteyenlere müjde! Satışa çıktı: TOKİ’den tam 49 ilde 144 konut ve 96 işyeri! Sadece yüzde 10 peşinat ve180 ay vade ile...

Malatya

Manisa

Niğde

Ordu

Osmaniye

Sakarya

Samsun

Sivas

Tekirdağ

Tokat

Trabzon

Uşak

Yozgat

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