Ev ve dükkan almak isteyenlere müjde! Satışa çıkıyor: TOKİ'den tam 49 ilde 144 konut ve 96 işyeri! Yüzde 10 peşinat ve 180 ay vade...

Ev ve ya dükkan almak isteyen vatandaşlara TOKİ'den müjdeli haber geldi. Yapılan açıklamaya göre tam 49 ilde 144 konut ve 96 işyerini açık arttırmayla satacak. Açık artırmalar, 6-7 Ekim tarihlerinde İstanbul ve Ankara'da yapılacak. Ev ya da dükkan satın alacak olanların sadece yüzde 10- 20 peşinat vermeleri yetiyor. 6 Ekim Çarşamba günü saat 10.30'da 34 ildeki 144 konut için, 7 Ekim Perşembe günü saat 10.30'da da 26 ildeki 96 iş yeri için müzayede yapılacak. 49 ildeki bu satışlar için tüm başvuru detayları haberimizde...