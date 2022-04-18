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Haberler Ekonomi Faizsiz olarak 150.000 TL hesaplara yatmaya başladı! 12 ay boyunca ödeme mödeme yok! Vatandaşlar akın etti

Faizsiz olarak 150.000 TL hesaplara yatmaya başladı! 12 ay boyunca ödeme mödeme yok! Vatandaşlar akın etti

Yeni dönemde ülke içi üretimin yükselmesi hedefi ile küçükbaş hayvan yetiştiricilerine destek olacağını belirten Ziraat Bankası, sahip olunan çiftçi kredisi kampanyalarını güncelleyerek limitlerinin yükseltildiğini bildirdi. Banka, alakalı hizmetinin ayrıntılarını ve bu vakte kadar kredi kampanyaları kapsamında elde edilmiş olan kazanımları açıkladı.

takvim.com.tr
18.04.2022 09:01 - Son Güncelleme: 18.04.2022 09:01
Talep patlaması yaşandı! 12 ay boyunca ödeme mödeme yok! Faizsiz olarak 150.000 TL hesaba yatıyor!

Ülke içi üretimin desteklenmesi amacı ile Ziraat Bankası tarafından geliştirilmiş olan "Köyümde Yaşamak İçin Bir Sürü Nedenim Var" kampanyası güncellendi. Banka, ilgili hizmetlerinin yeni limitlerini ve diğer ayrıntılarını paylaştı. İşte Ziraat Bankası'nın çiftçi desteklerine ilişkin haberin ayrıntıları

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Talep patlaması yaşandı! 12 ay boyunca ödeme mödeme yok! Faizsiz olarak 150.000 TL hesaba yatıyor!

Küçükbaş Hayvan Yetiştiricilerine Ziraat Bankası Desteği!

Gündeme uygun geliştirdiği kampanyalar ve sunduğu kaliteli hizmetler ile bankacılık sektöründe öne çıkmayı başaran bir kamu bankası olarak karşımıza çıkan Ziraat Bankası, yeni dönemde de hizmetlerine hız kesmeden devam ediyor.

Talep patlaması yaşandı! 12 ay boyunca ödeme mödeme yok! Faizsiz olarak 150.000 TL hesaba yatıyor!

Bu kapsamda birçok farklı kategori altında ihtiyaç kredisi hizmeti geliştiren banka, geçimini hayvancılık aracılığı ile sağlayan çiftçilere yeni dönemde faizsiz ve faizli olmak üzere iki ana başlık altında kredi hizmeti sunacağını duyurdu.

Talep patlaması yaşandı! 12 ay boyunca ödeme mödeme yok! Faizsiz olarak 150.000 TL hesaba yatıyor!

Ziraat Bankası'nın resmi internet sitesinde yayınlanan ve "Köyümde Yaşamak İçin Bir Sürü Nedenim Var" sloganı ile hizmete sunulan çiftçi kredisi kampanyasının detayları paylaşıldı.

Talep patlaması yaşandı! 12 ay boyunca ödeme mödeme yok! Faizsiz olarak 150.000 TL hesaba yatıyor!

Banka, daha önce 100 bin TL ile sınırlandırmış olduğu faizsiz çiftçi kredisinin 200 bin TL'ye yükseltildiğini, 150 bin TL ile sınırlandırılmış olan faizli çiftçi kredisini ise 250 bin TL'ye yükseltildiğini bildirdi.

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