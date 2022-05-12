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Haberler Ekonomi İŞKUR'dan en az 4250 TL'lik iş fırsatı! Evden çıkamayanlara, ev hanımlarına ve öğrenciler tek tık ile anında kazanmaya başlayın!

İŞKUR'dan en az 4250 TL'lik iş fırsatı! Evden çıkamayanlara, ev hanımlarına ve öğrenciler tek tık ile anında kazanmaya başlayın!

Türkiye İş Kurumu yayınlamış olduğu özel sektör ve kamu sektörü ilanlarına ek olarak, ev işi ilanları da yayınlamaya başladı. Pandemiden itibaren artan ev çalışmalarına dahil olan kurum, aile bütçesine katkıda bulunmak isteyen ev hanımlarına, eğitim masraflarını çıkarmak isteyen öğrencilere ve çeşitli sebeplerden ötürü dışarıda çalışamayan vatandaşlara, evden çalışma imkanı sunduğunu açıkladı.

takvim.com.tr
12.05.2022 09:06 - Son Güncelleme: 12.05.2022 09:06
İŞKUR’dan en az 4250 TL’lik iş fırsatı! Evden çıkamayanlara, ev hanımlarına ve öğrenciler tek tık ile anında kazanmaya başlayın!

Türkiye İş Kurumu yeni dönemde çeşitli sebeplerden ötürü evden çalışmayı tercih eden vatandaşlara müjdesini verdi. Kurum, resmi internet sitesi aracılığı ile onlarca ev işi ilanı yayınladı.

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İŞKUR’dan en az 4250 TL’lik iş fırsatı! Evden çıkamayanlara, ev hanımlarına ve öğrenciler tek tık ile anında kazanmaya başlayın!

Türkiye İş Kurumu'nun sitesinden yayınlanan iş ilanları aracılığı ile yapılabilecek ev işleri şu başlıklar altında toplandı:

  • El işleme
  • Boncuk dizme
  • Davetiye ve zarf katlama
İŞKUR’dan en az 4250 TL’lik iş fırsatı! Evden çıkamayanlara, ev hanımlarına ve öğrenciler tek tık ile anında kazanmaya başlayın!
  • Mendil ve peçete katlama
  • Kuruyemiş paketleme
  • Yorgan ve battaniye katlama
İŞKUR’dan en az 4250 TL’lik iş fırsatı! Evden çıkamayanlara, ev hanımlarına ve öğrenciler tek tık ile anında kazanmaya başlayın!
  • Tuz ve şeker paketleme
  • Kuru bakliyat paketleme
İŞKUR’dan en az 4250 TL’lik iş fırsatı! Evden çıkamayanlara, ev hanımlarına ve öğrenciler tek tık ile anında kazanmaya başlayın!
  • Paça ütüleme
  • Triko paketleme

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