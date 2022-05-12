İŞKUR'dan en az 4250 TL'lik iş fırsatı! Evden çıkamayanlara, ev hanımlarına ve öğrenciler tek tık ile anında kazanmaya başlayın!
Türkiye İş Kurumu yayınlamış olduğu özel sektör ve kamu sektörü ilanlarına ek olarak, ev işi ilanları da yayınlamaya başladı. Pandemiden itibaren artan ev çalışmalarına dahil olan kurum, aile bütçesine katkıda bulunmak isteyen ev hanımlarına, eğitim masraflarını çıkarmak isteyen öğrencilere ve çeşitli sebeplerden ötürü dışarıda çalışamayan vatandaşlara, evden çalışma imkanı sunduğunu açıkladı.
12.05.2022 09:06 - Son Güncelleme: 12.05.2022 09:06