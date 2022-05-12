Aylık paketler halinde satılmaya başlandı! BİM aktüel kataloğu yayında! Elektronik, züccaciye, piknik ve bahçe ürünleri... BİM marketleri Mayıs pimini çekti!

BİM aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. Bu hafta 70'li X-large, 82'li Junior ve 100'lü Maxi Bebek Bezi Aylık Paketler halinde indirimden satılıyor. Yeni katalogda temizlik, bakım ürünlerine ağırlık veren BİM marketleri 750 ml Cif Krem Sprey'i 17,90 TL'den 500 ml Uzay Plastik Yüzey Temizleyici / Leke Çıkartıcıyı 15,90'dan, 750 ml Güldal Ultra Çamaşır Suyunu da 5,90'dan satışa sundu. Aynı zamanda plazma, kulaklık gibi teknolojik aletler ve ev için halı, süpürge de indirime girdi. İşte BİM güncel Mayıs 2022 aktüel ürünler kataloğu...