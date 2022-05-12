Aylık paketler halinde satılmaya başlandı! BİM aktüel kataloğu yayında! Elektronik, züccaciye, piknik ve bahçe ürünleri... BİM marketleri Mayıs pimini çekti!
BİM marketleri Mayıs pimini çekti! Aylık paketler halinde satılmaya başlandı! BİM aktüel kataloğu yayında! Elektronik, züccaciye, piknik ve bahçe ürünleri ve vatandaşların diğer bir çok ihtiyacını karşılayacak indirimli ürünler raflardaki yerini aldı. Bu hafta BİM'de hangi ürünler indirime merak ediliyor. Mayıs ayın hızlı bir giriş yapan zincir marketleri vatandaşların ilgisini çekmek için kampanyalarını peş peşe yayımladı. Özellikle de BİM'in aktüel ürünleri dikkat çekti. İşte BİM aktüel ürünler kataloğu tam liste...
BİM aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. Bu hafta 70'li X-large, 82'li Junior ve 100'lü Maxi Bebek Bezi Aylık Paketler halinde indirimden satılıyor. Yeni katalogda temizlik, bakım ürünlerine ağırlık veren BİM marketleri 750 ml Cif Krem Sprey'i 17,90 TL'den 500 ml Uzay Plastik Yüzey Temizleyici / Leke Çıkartıcıyı 15,90'dan, 750 ml Güldal Ultra Çamaşır Suyunu da 5,90'dan satışa sundu. Aynı zamanda plazma, kulaklık gibi teknolojik aletler ve ev için halı, süpürge de indirime girdi. İşte BİM güncel Mayıs 2022 aktüel ürünler kataloğu...
Dijitsu 50" Android Tv 4.999 TL
Woon 39" HD Ready Android Led Tv 3.499 TL
Alcatel Go 1 Cep Telefonu 1.299 TL
Chef's Tava 28 cm 75 TL
Chef's Sahan 20 cm 75 TL
Chef's Meyve Bıçağı 3'lü 19,90 TL
Paşabahçe Iceville Tatlı Kasesi 2'li 24,90 TL
Servis / Sunum Kasesi 29,90 TL
Paşabahçe 3 Katlı Villa Patisserie Saklama Kabı 44,90 TL
Naturalove Bambu Peynir / İkram Tablası ve Bıçağı 49,90 TL
21 Parça Oyuncak Evcil Hayvan Seti 69,90 TL
Rookie Maxi Scooter 299 TL
Damperli Kamyon 39,90 TL
Dede Büyük Ayaklı Basketbol Set 89,90 TL
Bemi Domino Oyunu 59,90 TL
Bahar Bebek 69,90 TL
Parıltı Mini Aktiviteler ile Renkler ve Şekiller 9,90 TL
Parıltı Şekilli Hayvanlar Serisi Kitaplar 6,90 TL
Makrome İpli Saksılık 49,90 TL
Dekoratif Kuş 39,90 TL
Dekoratif Kağıt Fener 30 cm 17,90 TL
Dekoratif Kağıt Fener 25 cm 14,90 TL
Dekoratif Kağıt Fener 20 cm 12,90 TL
Dekoratif Hasır Duvar Saksısı 39,90 TL
Dekoratif Kelebek 10'lu 29,90 TL
Dekoratif Bisiklet Saksı 59,90 TL
Makrome Kancalı Saksı Süsü 49,90 TL
Ofis Bazaar Mini Ahşap Çiçeklik 49,90 TL
Ofis Bazaar Çok Amaçlı Çiçeklik 199 TL
Çocuk Rüzgar Gülü 19,90 TL
Dekoratif Rüzgar Çanı 89,90 TL
Tek Kanat Sineklik 75x125 cm 14,90 TL
Çift Kanat Sineklik 125x150 cm 19,90 TL
Soft Yapay Çiçek 29,90 TL
Desenli Bahçe Eldiveni 24,90 TL
Hortum Sarma Makarası 199 TL
Hortum Sarma Askısı 29,90 TL
Solar Panelli Kristal Top Işıklar 89,90 TL
Dekoratif Aksesuar Led Işıklar 79,90 TL
Dekoratif Solar Aydınlatma 119 TL
Çiçek Makası 24,90 TL
Özel Karışım Bitki Toprağı 3 Litre 5,90 TL
Bitki Toprağı 10 Litre 9,90 TL
Evde Sebze Yetiştirme Seti Yeşillik Grubu 19,90 TL
Bitki Besini Çeşitleri 14,90 TL
Kumtel Elektrikli Barbekü 249 TL
Mangal 119 TL
Zeugma Katlanır Masa 279 TL
Mimilos Desenli Katlanır Masa 129 TL
Plastik Koltuk 149 TL
Plastik Tabure 29,90 TL
Sofra Bezi 160x160 cm 12,90 TL
Icemax Termo Piknik Çantası 4 Litre 29,90 TL
Icemax Termo Piknik Çantası 29,90 TL
Icemax Termo Piknik Çantası 15 Litre 39,90 TL
Icemax Termo Piknik Çantası 25 Litre 49,90 TL
Desenli Piknik Çantası 69,90 TL
Relax Çelik Termos 2 Litre 149 TL
Akım Korumalı 6 Priz 3 USB 149 TL
Kral Şakir Tritan Matara 500 cc 59,90 TL
Hobby Life 22 Parça Piknik Seti 49,90 TL
Basketbol Topu 79,90 TL
Voit Futbol Topu 149 TL
Dynamic Badminton Seti 69,90 TL
Erkek Dofi Polo Yaka Tshirt 49,9 TL
Erkek Ekose Pijama Alt 39,90 TL
Esem Comfort Erkek Tokalı Terlik 39,90 TL
Kekli Çay Sepeti 29,90 TL
Piknik Sepeti 29,90 TL
Oyuncak Mangal Seti 59,90 TL
Kaymaz Taban Halı 99,90 TL