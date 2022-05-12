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Biraz önce 1084 TL ve 1298 TL hesaplara aktarıldı, kontrol edin! Başvuru yapan yaşadı! Bakanlık açıkladı!

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, her ay olduğu gibi bu ay da kurum tarafından geliştirilmiş olan yardım hizmetlerinin hesaplara aktarıldığını duyurdu. Yaşlılık aylığı için 835 milyon TL, engelli aylığı için ise 653 milyon TL tutarında ödeneğin ayrıldığını bildiren Bakan Yanık, ilgili yardım hizmetlerinin ayrıntılarını kamuoyu ile paylaştı.

takvim.com.tr
12.05.2022 09:05 - Son Güncelleme: 12.05.2022 09:05
Biraz önce 1084 TL ve 1298 TL hesaplara aktarıldı, kontrol edin! Başvuru yapan yaşadı! Bakanlık açıkladı!

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, bakanlık kapsamında sunulan yaşlı aylığı ve engelli aylığı ödemelerinin hesaplara aktarıldığını duyurdu. İşte bakanlık tarafından geliştirilmiş olan yardım modellerine ilişkin ayrıntılar

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Biraz önce 1084 TL ve 1298 TL hesaplara aktarıldı, kontrol edin! Başvuru yapan yaşadı! Bakanlık açıkladı!

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Engelli Aylığı 2022

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, çeşitli faktörler çerçevesinde engel durumu oluşan vatandaşların nakdi anlamda mağduriyet yaşamalarını engellemek amacı ile engelli aylığı hizmeti vermektedir.

Biraz önce 1084 TL ve 1298 TL hesaplara aktarıldı, kontrol edin! Başvuru yapan yaşadı! Bakanlık açıkladı!

Söz konusu yardımdan yararlanılabilmesi için yüzde 40'ın üzerinde engel oranına sahip olmak ve başvuru sahibinin hanesinde bulunan kişilerin aylık ortalama kazançlarının asgari ücretin 3'te 1'inden düşük olması gerekmektedir.

Biraz önce 1084 TL ve 1298 TL hesaplara aktarıldı, kontrol edin! Başvuru yapan yaşadı! Bakanlık açıkladı!

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından geliştirilmiş olan engelli aylığı hizmetinin güncel tutarları şu şekilde belirlenmiştir:

  • Yüzde 40- 69 aralığında engelli olanlara: 865,76 TL
  • Yüzde 70'in üzerinde engelli olanlara: 1.298,63 TL

Biraz önce 1084 TL ve 1298 TL hesaplara aktarıldı, kontrol edin! Başvuru yapan yaşadı! Bakanlık açıkladı!

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Yaşlı Aylığı 2022

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı yeni dönemde de 65 yaş üstü vatandaşlara nakdi yardımlarda bulunmaktadır. Bu yardımlardan birisi de emekli aylığı almaya hak kazanamamış olan vatandaşlar için geliştirilmiş olan yaşlı aylığıdır.

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