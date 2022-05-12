Biraz önce 1084 TL ve 1298 TL hesaplara aktarıldı, kontrol edin! Başvuru yapan yaşadı! Bakanlık açıkladı!
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, her ay olduğu gibi bu ay da kurum tarafından geliştirilmiş olan yardım hizmetlerinin hesaplara aktarıldığını duyurdu. Yaşlılık aylığı için 835 milyon TL, engelli aylığı için ise 653 milyon TL tutarında ödeneğin ayrıldığını bildiren Bakan Yanık, ilgili yardım hizmetlerinin ayrıntılarını kamuoyu ile paylaştı.
12.05.2022 09:05 - Son Güncelleme: 12.05.2022 09:05