Biraz önce 1084 TL ve 1298 TL hesaplara aktarıldı, kontrol edin! Başvuru yapan yaşadı! Bakanlık açıkladı!

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Yaşlı Aylığı 2022

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı yeni dönemde de 65 yaş üstü vatandaşlara nakdi yardımlarda bulunmaktadır. Bu yardımlardan birisi de emekli aylığı almaya hak kazanamamış olan vatandaşlar için geliştirilmiş olan yaşlı aylığıdır.