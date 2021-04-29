Emeklilere 1100 TL bayram ikramiyesinde flaş gelişme! Milyonların beklediği zam Meclis'te!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, geçen salı günü yapılan AK Parti MKYK toplantısının ardından yaptığı açıklamada bayram ikramiyesi ile ilgili "Ben bin TL artı enflasyon dedim. Şimdi bu da büyük ihtimalle enflasyon 85 filan gibi oluyor ama bunu inşallah 100'e tamamlayacağız.