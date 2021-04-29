Emeklilere 1100 TL bayram ikramiyesinde flaş gelişme! Milyonların beklediği zam Meclis'te!
Emeklilere 1100 TL bayram ikramiyesinde flaş gelişme! Milyonların beklediği zam Meclis'te! Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın emeklilere zamlı ikramiye müjdesinin ardından hazırlıklar hızlandı. Emeklilerin bayram ikramiyesine yapılacak zam, iktidar ile muhalefet arasındaki krizin çözülmesiyle birlikte Meclis Genel Kurulu'nda görüşmeleri süren akaryakıt kaçakçılığı ile mücadele yasa teklifine önerge ile ekleniyor. Zam 13.2 milyon kişiye ödemeyi artıracak. İşte detaylar…
BAYRAM İKRAMİYESİ 100 TL ARTTI
Erdoğan'ın cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile yapılacağını duyurduğu zam düzenlemesi, Genel Kurul'da devam eden akaryakıt kaçakçılığı ile mücadele teklifine önerge ile eklenecek. Teklifte önergeyle 2 yeni madde ihdası gerçekleştirilecek. Buna göre, bayram ikramiyeleri bin liradan bin 100 TL'ye çıkarılacak.
30 NİSAN-31 MAYIS ARASINDA ÇEK İBRAZ EDİLEMEYECEK
Milliyet'te yer alan habere göre, ayrıca Çek Kanunu'na eklenen geçici 2. madde ile Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında ülke genelinde uygulanan kısıtlamalar dikkate alınarak hak kayıplarının önlenmesi amacıyla, ibraz süresinin son günü 30 Nisan 2021 ila 31 Mayıs 2021 tarihleri arasına isabet eden çeklerin, bu tarihler arasında ibraz edilemeyeceği hükme bağlanacak.