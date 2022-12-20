Sepetteki tüm ürünlerin fiyatı düştü! 7.5 TL'ye satışta! A101 20-22 Aralık 2022 aktüel ürünler kataloğu tam listesi! Gıda, yılbaşı, beyaz eşya...
A101'in 20-22 Aralık aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. Bu hafta A101 marketlerinde Selpak 8'li Tuvalet Kağıdı Ferahlık 3 Katlı 45 TL, Sofia Parfümlü 8'li Tuvalet Kağıdı 3 Katlı 45 TL'ye düştü. 22 Aralık itibariyle de mobilya grubunda büyük indirimler uygulanacak. puflu köşe takımı 5.990 TL, açılır 6 kişilik masa takımı 2.790 TL, yılbaşı için süsler 7.50 kuruştan başlıyor. İşte A101'in 20-22 Aralık aktüel ürünler kataloğu tam liste...
20.12.2022 08:44 - Son Güncelleme: 20.12.2022 08:46
A101 zincir marketlerinde bu hafta hangi ürünler indirimde merak ediliyordu. Vatandaşlar yeni haftada market alışverişine çıkmak için harekete geçti. Öncesinde aktüel ürünler kataloğunu araştırmak isteyenler A101'e yöneldi. Bu noktada A101 20-22 Aralık 2022 aktüel ürünler kataloğu yoğun ilgi gördü. İşte A101'de fiyatı düşen ürünlerin tamamı...