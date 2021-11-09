İŞKUR’dan aylık 3.450 TL’ye varan destek! Hem meslek öğrenin hem para kazanın! Çoğu kişinin haberi yok! Hemen başvurun

İŞKUR'dan işsiz gençlere sağlanan imkanlar gelmeye devam ediyor. Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü'nde (İŞKUR) sadece işsizlik maaşı ve iş ilanları sunulduğu düşünülse de aslında çoğu kişinin haberi olmayan destekler de var. Bunlar arasında meslek edindirme kursları yer alıyor ve günlük harçlık ödemeleri de alınabiliyor. Ay olarak bakıldığında ise birikmiş paralar alabilmek mümkün. Hem meslek öğrenmek hem de İŞKUR'dan aylık 3.450 TL'ye varan destek başvurusu için detaylar haberimizde yer alıyor.