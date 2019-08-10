Tatil boyunca kredi kartı kullanacaklar dikkat! Mutlaka bankanızla görüşün
Kurban Bayramı'nın gelmesiyle birlikte milyonlarca vatandaş yurt içi ve yurt dışında tatil yapacağı bölgelere doğru yol aldı. Tatil boyunca harcamalarının büyük bir çoğunluğunu kredi kartından yapacak olan vatandaşlara ise uzmanlardan kritik bir uyarı geldi.
10.08.2019 09:16
- Son Güncelleme: 10.08.2019 09:16
Tatile giderken yanınıza dolabınızdaki tüm kıyafetleri almadığınız gibi tüm kredi kartlarını da almamanız güvenliğiniz açısından dikkat etmeniz gereken bir husustur diyen Mazars Denge Bilgi Teknolojileri Denetim, Güvenlik ve Danışmanlık Partnerı Ateş Sünbül, Çalınma durumunda tüm bankalara ayrı ayrı kapama talimatlarını vermek eğer yurtdışındaysanız zorlu olacaktır.
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