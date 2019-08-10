Tatil boyunca kredi kartı kullanacaklar dikkat! Mutlaka bankanızla görüşün

Tatile giderken yanınıza dolabınızdaki tüm kıyafetleri almadığınız gibi tüm kredi kartlarını da almamanız güvenliğiniz açısından dikkat etmeniz gereken bir husustur diyen Mazars Denge Bilgi Teknolojileri Denetim, Güvenlik ve Danışmanlık Partnerı Ateş Sünbül, Çalınma durumunda tüm bankalara ayrı ayrı kapama talimatlarını vermek eğer yurtdışındaysanız zorlu olacaktır.