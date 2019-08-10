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Tatil boyunca kredi kartı kullanacaklar dikkat! Mutlaka bankanızla görüşün

Kurban Bayramı'nın gelmesiyle birlikte milyonlarca vatandaş yurt içi ve yurt dışında tatil yapacağı bölgelere doğru yol aldı. Tatil boyunca harcamalarının büyük bir çoğunluğunu kredi kartından yapacak olan vatandaşlara ise uzmanlardan kritik bir uyarı geldi.

10.08.2019 09:16 - Son Güncelleme: 10.08.2019 09:16
Tatil boyunca kredi kartı kullanacaklar dikkat! Mutlaka bankanızla görüşün

Kurban Bayramı tatilinin gelmesiyle birlikte yurt içi ve yurt dışında tatil planları yapılmaya başlandı.

Tatil boyunca kredi kartı kullanacaklar dikkat! Mutlaka bankanızla görüşün

Bu dönemde özellikle tatil rezervasyonlarından başlayarak kredi kartları sıklıkla kullanılıyor.

Tatil boyunca kredi kartı kullanacaklar dikkat! Mutlaka bankanızla görüşün

Uzmanlar tatilde kredi kartlarının güvenliği için uyarılarda bulunuyor. Kredi kartlarını kullanırken şifrelerin paylaşılmaması, kredi kartı kopyalamalarına karşı kartların güvenli saklanması ve yetkisiz kişilerle bilgilerin paylaşılmaması gerektiğini bildiriyorlar.

Tatil boyunca kredi kartı kullanacaklar dikkat! Mutlaka bankanızla görüşün

Tatile giderken yanınıza dolabınızdaki tüm kıyafetleri almadığınız gibi tüm kredi kartlarını da almamanız güvenliğiniz açısından dikkat etmeniz gereken bir husustur diyen Mazars Denge Bilgi Teknolojileri Denetim, Güvenlik ve Danışmanlık Partnerı Ateş Sünbül, Çalınma durumunda tüm bankalara ayrı ayrı kapama talimatlarını vermek eğer yurtdışındaysanız zorlu olacaktır.

Tatil boyunca kredi kartı kullanacaklar dikkat! Mutlaka bankanızla görüşün

ATM'lerden para çekebileceğiniz debit veya ATM kartınızı yanınızda olursa hızlı nakit ihtiyaçlarınızı gidermeniz mümkün olacaktır.

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