İŞKUR’dan annelere çocuk başına ödeme müjdesi! 1. çocuğa 6.421 TL, 2. çocuğa 12.843 TL, 2. çocuğa 19.265 TL! 30 gün içinde başvuran...

Çalışan annelere güzel haber geldi. Çalışma hayatı olan kadınlar doğum yaptıktan sonra hem iş hem de maaş konusunda sıkıntılar yaşıyor. Kara kara 'Ne yapacağım?' diye düşünen anneler için devlet harekete geçti. SSK'lı annelere doğum izinleri sonrası yarım çalışma-tam maaş imkanı sunuluyor. Halen bir çok kişinin bilmediği bu imkandan faydalanmak için bazı şartların yerine getirilmesi gerekiyor. Peki nedir bu şartlar? İşte gelin detaylara birlikte bakalım...