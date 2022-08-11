İş öğrenene ayda 6.050 lira! Gençlere ödenen harçlık arttı: Kimler katılabiliyor?
İşbaşı eğitim programlarına katılacak gençlere ödenen harçlık arttı. Günlük ödeme 105,78 ile 232,71 lira aralığına çıktı. Program süresince aylık 6 bin 50 liraya varan ödeme alacak gençlere iş kapısı açılırken, firmalar da kendi personelini yetiştirmiş oluyor…
11.08.2022 06:58 - Son Güncelleme: 11.08.2022 06:58
İŞKUR'un işbaşı eğitim programları ile gençler hem iş tecrübesi kazanıyor hem eğitim süresince harçlık alıyor, ardından da istihdam imkanı elde ediyor.