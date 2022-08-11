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İş öğrenene ayda 6.050 lira! Gençlere ödenen harçlık arttı: Kimler katılabiliyor?

İşbaşı eğitim programlarına katılacak gençlere ödenen harçlık arttı. Günlük ödeme 105,78 ile 232,71 lira aralığına çıktı. Program süresince aylık 6 bin 50 liraya varan ödeme alacak gençlere iş kapısı açılırken, firmalar da kendi personelini yetiştirmiş oluyor&hellip;

Çığıl Ön Yener
takvim.com.tr
Özel haber
11.08.2022 06:58 - Son Güncelleme: 11.08.2022 06:58
İş öğrenene ayda 6.050 lira! Gençlere ödenen harçlık arttı: Kimler katılabiliyor?

İŞKUR'un işbaşı eğitim programları ile gençler hem iş tecrübesi kazanıyor hem eğitim süresince harçlık alıyor, ardından da istihdam imkanı elde ediyor.

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İş öğrenene ayda 6.050 lira! Gençlere ödenen harçlık arttı: Kimler katılabiliyor?

İşveren de bu programlar ile işe alacağı kişiyi işbaşında yetiştirme, doğru personel bulma olanağına kavuşuyor.

İş öğrenene ayda 6.050 lira! Gençlere ödenen harçlık arttı: Kimler katılabiliyor?

2021'de 360 bin kişinin yararlandığı, bu yıl da 500 bin kişinin faydalanması planlanan işbaşı eğitim programlarında, katılımcılara ödenecek harçlık artırıldı.

İş öğrenene ayda 6.050 lira! Gençlere ödenen harçlık arttı: Kimler katılabiliyor?

İşbaşı eğitim programlarında günlük ödeme iş arayan statüsündeki vatandaşlarda 163,59 liradan 211,55 liraya, öğrenciler için 122,69 liradan 158,66 liraya, işsizlik ödeneği alanlar için 81,80 liradan 105,78 liraya yükseltildi.

İş öğrenene ayda 6.050 lira! Gençlere ödenen harçlık arttı: Kimler katılabiliyor?

Geleceğin meslekleri olarak belirlenen mesleklerde düzenlenen programlarda ise günlük ödeme 179,95 liradan 232,71 liraya çıkarıldı.

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