Aile Destek Programı uzatıldı mı, ne zamana kadar uzatıldı? 2023 Aile Destek Paketi ne zaman yatacak? Ödeme TAKVİMİ, SORGULAMA EKRANI ve LİSTESİ!
Son dakika... Aile Destek Programı uzatıldı mı, ne zamana kadar uzatılacak sorusu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sıcak açıklamaları sonrası yanıt buldu. Bugün gerçekleştirilen Kabine Toplantısı'nın ardından kamoyuna konuşan Başkan Erdoğan ''Türkiye Aile Destek Programını bu sene de devam ettirme kararı aldık.'' dedi. Başvuru yapmak isteyen vatandaşlar ödeme takvimi, başvuru ekranı ve sorgulama listesini araştırıyor. Peki 3 Temmuz 2023 Aile Destek Paketi ödemesi ne zamana kadar uzatıldı? 2023 Aile Destek Paketi ne zaman yatacak? Türkiye Aile Destek başvuru nasıl yapılır? İşte tüm detaylar...
Aile Destek Programı hakkında güzel haber geldi. Başkan Erdoğan ''Uzatıldı'' dedi. Peki Aile Destek Programı uzatıldı mı, ne zamana kadar uzatıldı? 2023 Aile Destek Paketi ne zaman yatacak? İşte Ödeme TAKVİMİ, SORGULAMA EKRANI ve LİSTESİ!
Son dakika... Başkan Erdoğan Aile Destek Programı'nın uzatıldığını duyurdu.
'' Türkiye Aile Destek Programı'nda 3,7 milyon kardeşimiz istifade ediyor. Şimdiye kadar ailelerimize 35 milyar liralık destek ödemesinde bulunduk. Bu sene de devam ettirme kararı aldık.''
Bakanlıktan daha önce yapılan açıklamada şöyle denilmişti;
"850 ile 1.250-TL arasında değişen tutarlarda olmak üzere en fazla 12 ay süreyle Aile Destek Programı ödemesi gerçekleştirilecektir. 12 aylık ödeme döneminin son ödemesi 2023 yılı Haziran ayı için olup bu dönemin ödemesi takip eden Temmuz ayı gerçekleştirilerek söz konu destek programı sona erecektir."
AİLE DESTEK PROGRAMI ÖDEMESİ NE KADAR?
Aile Destek Programı ödemelerinde, gelir miktarına göre yardım tutarı değişiklik göstermektedir.
Bu kapsamda hane içinde kişi başına düşen aylık gelir aralığına göre ödeme tutarları şöyle:
450 TL ve altı olanlar: 1.250 TL alacak.