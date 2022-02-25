İŞKUR’dan 7.852 TL - 17.014 TL arası cep harçlığı! 15- 60 yaş arası herkesin hesabına yatacak! Başvuranın GSS prim giderleri de karşılanıyor...

İŞKUR, işsiz olanlara mesleki eğitim kursları ile iş sahibi yapıyor. Türkiye İş Kurumu tarafından sunulan mesleki eğitim kurslarından yararlanmak isteyen vatandaşlara günlük 49,08- 106,34 lira arası harçlık veriyor. Belirtilen koşulları sağlayan ve kursa devam etmelerine engel durumları bulunmayan yükseköğretim ve açık öğretim öğrencileri de kurslara katılabilmektedirler. Ayrıca tarımsal faaliyette bulunanlar ile isteğe bağlı sigortalı sayılanlar, sosyal yardım, engelli maaşı ile dul ve yetim aylığı alanlar da işbaşı eğitim programından yararlanabilmektedirler. İşte merak edilenler...