İŞKUR'dan 7.852 TL - 17.014 TL arası cep harçlığı! 15- 60 yaş arası herkesin hesabına yatacak! Başvuranın GSS prim giderleri de karşılanıyor...
İstihdam konusunda büyük kazanımlar sağlayan İŞKUR, mesleki eğitim kursları ile iş sahibi olmak isteyenlerin de önünü açıyor. Bu kurslara isteğe bağlı sigortalılar, sosyal yardım, engelli maaşı, dul ve yetim aylığı alanlar da katılabiliyor. İŞKUR, meslek eğitim kurslarına katılanlara günlük 49,08- 106,34 lira arası harçlık veriyor. Aylık bin 276 ile 2 bin 764 lira ödeme alınabiliyor. 160 günlük kurs süresince de 7 bin 852 ile 17 bin 14 lira arasında ödeme yapılıyor. Peki, İŞKUR mesleki eğitim kursları katılım şartları nelerdir? İşte merak edilenler...
İŞKUR, işsiz olanlara mesleki eğitim kursları ile iş sahibi yapıyor. Türkiye İş Kurumu tarafından sunulan mesleki eğitim kurslarından yararlanmak isteyen vatandaşlara günlük 49,08- 106,34 lira arası harçlık veriyor. Belirtilen koşulları sağlayan ve kursa devam etmelerine engel durumları bulunmayan yükseköğretim ve açık öğretim öğrencileri de kurslara katılabilmektedirler. Ayrıca tarımsal faaliyette bulunanlar ile isteğe bağlı sigortalı sayılanlar, sosyal yardım, engelli maaşı ile dul ve yetim aylığı alanlar da işbaşı eğitim programından yararlanabilmektedirler. İşte merak edilenler...
İstihdamı artırmak için seferber olan İŞKUR, mesleki eğitim kursları ile de iş sahibi olmayı kolaylaştırıyor.
İŞKUR'un düzenlediği kurslara katılan gençler, hem meslek sahibi oluyor hem de bu sürede cep harçlığı alıyor. Kurslara katılanlara günlük 49,08-106,34 lira arasında ödeme yapılıyor.