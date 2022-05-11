İşkur'dan 65 bin TL geri ödemesiz hibe! Son tarih 10 Haziran! e-Devlet'ten başvuran parayı alır
Hükümet kendi işini kurmak isteyen engelli vatandaşlara geri ödemesiz destek veriyor. Kendi işini kurmak isteyen engellilere 65 bin liraya varan hibe destek için yeni başvurular alınmaya başladı. Hazırlanan projeyle 10 Haziran'a kadar e-Devlet'ten başvurmak yetiyor. İşte İŞKUR'un geri ödemesiz desteğinin detayları...
İş fikri olan engellilere hibe destek kapısı açılıyor. Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), engellilerin kendi işini kurmak için hazırladığı projelere 65 bin liraya varan geri ödemesiz destek sağlıyor. 2022 yılı 2'nci dönem hibe desteği için başvurular e-Devlet'ten alınmaya başladı. Projelerini hazırlayan engelli girişimciler, 10 Haziran günü saat 23.59'a kadar online olarak başvurularını yapabilecek.
KILAVUZ VE REHBER YAYIMLANDI
'Engelli Hibe Desteği Proje Başvuru Kılavuzu' ile başvurunun yapılmasına ilişkin konularda başvuru sahiplerinin bilgilendirilmesi için hazırlanan 'Başvuru Rehberi' İŞKUR'un internet sitesinde (www.iskur.gov.tr) duyurular kısmında yayınlandı. Buna göre,
HANGİ ŞARTLAR ARANIYOR?
- İŞKUR'a engelli kaydı olmak,
- Bedensel, zihinsel, ruhsal, duygusal ve sosyal yeteneklerini çeşitli derecelerle kaybetmesi nedeniyle işgücünün en az yüzde 40'ından yoksun olduğuna ilişkin sağlık kurulu raporuna sahip olmak,
- 18 yaşını tamamlamış olmak,
- Hangi sebeple olursa olsun emekli olmamak,
- İŞKUR'a herhangi bir borcu bulunmamak,
- Kendi üzerine aktif olarak kayıtlı işyeri/işletme olmamak (Proje başvuru rehberi yayım tarihi itibari ile proje konusu meslekte son bir yıl içerisinde terk mükellefi olmamak),