İşkur’dan 65 bin TL geri ödemesiz hibe! Son tarih 10 Haziran! e-Devlet’ten başvuran parayı alır

- Hangi sebeple olursa olsun emekli olmamak,

- İŞKUR'a herhangi bir borcu bulunmamak,

- Kendi üzerine aktif olarak kayıtlı işyeri/işletme olmamak (Proje başvuru rehberi yayım tarihi itibari ile proje konusu meslekte son bir yıl içerisinde terk mükellefi olmamak),