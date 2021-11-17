İŞKUR'dan 65 bin TL alabilirsiniz! 3 Aralık'ta sona eriyor: 18 yaş üstü, emekli olmayan başvurabilir! e-Devlet üzerinden...
Devlet tarafından sağlanan destekler her geçen gün artmaya devam ediyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İŞKUR üzerinden harekete geçti ve başvuru süreci başladı. 65 bin TL geri ödemesiz hibe desteği verileceği duyurdu. Kendi işini kurmak isteyenler 3 Aralık'a kadar e-Devlet üzerinden hibe desteğine başvurabilecek. Şartlar arasında; 18 yaşını tamamlamış olmak, emekli olmamak, kendi üzerine aktif olarak kayıtlı işyeri/işletme olmaması gibi maddeler yer alıyor. İŞKUR 65 bin TL hibe desteği hakkında tüm bilgiler haberimizde yer alıyor. Peki, kimler 65 bin TL hibe desteğinden yararlanabilir? İşte tüm merak edilenler!
İŞKUR'dan 65 bin TL alabilirsiniz! 3 Aralık'ta sona eriyor: 18 yaş üstü, emekli olmayan başvurabilir! e-Devlet üzerinden... Hibe olanağından yararlanmak isteyenlere müjde geldi. Kendi işini kurmak ve kendi işinin patronu olmak isteyenler 3 Aralık'a kadar e-Devlet üzerinden bu desteğe başvurabilecek. Devlet tarafınca iş fikri olan kişilere hibe destek imkanı sunuluyor. 65 bin TL hibe desteği hakkında gerekli şartlara haberimizde yer verdik. İşte tüm bilinmesi gerekenler...
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İŞKUR aracılığıyla kendi işini kurmak isteyen engelli ve eski hükümlü vatandaşlara destek vermeyi sürdürüyor.
Kendi işini kurmak isteyen engelli girişimcilere 65 bin TL'ye kadar, eski hükümlü girişimcilere ise brüt asgari ücretin 15 katına kadar hibe desteği verilecek. Projelerini sunmak isteyen engelli bireyler www.iskur.gov.tr adresinde "Duyurular" bölümünde yayımlanan başvuru rehberi doğrultusunda başvurularını 3 Aralık'a kadar e-Devlet üzerinden gerçekleştirebilecek.
2014 yılından bu yana kendi işini kurmak isteyen engelli ve eski hükümlüleri desteklemeye devam eden İŞKUR, bu kapsamda şu ana kadar 3 bin 198 engelli ve 2 bin 315 eski hükümlü vatandaşa 229 milyon TL'yi aşan hibe desteği sağladı.