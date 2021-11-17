İŞKUR'dan 65 bin TL alabilirsiniz! 3 Aralık'ta sona eriyor: 18 yaş üstü, emekli olmayan başvurabilir! e-Devlet üzerinden... Hibe olanağından yararlanmak isteyenlere müjde geldi. Kendi işini kurmak ve kendi işinin patronu olmak isteyenler 3 Aralık'a kadar e-Devlet üzerinden bu desteğe başvurabilecek. Devlet tarafınca iş fikri olan kişilere hibe destek imkanı sunuluyor. 65 bin TL hibe desteği hakkında gerekli şartlara haberimizde yer verdik. İşte tüm bilinmesi gerekenler...