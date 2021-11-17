EYT'de yeni gelişme: 5 senelik fark kapatılacak! SSK, Bağkur ve memur için yeni formül masada! 7 bin 200 prim gün sayısı, borçlanma...
EYT çalışmaları milyonlarca emekli için büyük bir önem taşıyor. 9 Eylül 1999 öncesinde sigorta yaptıran, prim ve yıl şartını tamamlayıp yaşı bekleyenler için emeklilik yolu açacak çalışmalar heyecan yarattı. Bu çalışmaların kapsamının SSK'lılar için ayrı, Bağ-Kur'lular için ayrı, memurlar için ayrı olacağı konuşulan konular arasında. Son günlerde EYT için 5 formül sık sık gündeme gelirken Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından çalışmaların gidişatı hakkında açıklama geldi. Aynı zamanda Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) konuyla ilgili esnafın talebini dile getirdi. Peki, Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) ile ilgili son durum ne? İşte emekli olmak isteyen EYT'lilerin konua ilişkin merak ettiği tüm detaylar.
EYT'de yeni gelişme: 5 senelik fark kapatılacak! SSK, Bağkur ve memur için yeni formül masada! 7 bin 200 prim gün sayısı, borçlanma... Emeklilikte Yaşa Takılanlar için yeni gelişmeler paylaşılmaya devam ediliyor. Geçtiğimiz günlerde AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, EYT konusunda çalışmaların sürdüğünü, önümüzdeki dönemde Meclis'ten yasa olarak çıkarılacağı müjdesini duyurdu. Aynı zamanda Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) konuyla ilgili esnafın talebini dile getirdi. TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken tarafından yapılan açıklamada, "Esnafımız 9 bin günü doldurmak zorundayken, SSK'lı olanlar 7 bin 200 prim gün sayısı ile emekli oluyor. Arada yaklaşık 5 yıllık bir fark mevcut." diyeren 9000 gün primin 7200'e çekilmesi gerektiğini ifade etti.
AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, kamuoyunun yakından takip ettiği EYT (emeklilikte yaşa takılanlar) ile 3600 konusunda çalışmaların sürdüğünü, bunların önümüzdeki dönemde Meclis'ten yasa olarak çıkarılacağını söyledi.
9 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olan, prim-yıl şartını tamamlayıp yaşı bekleyenlere emeklilik yolu açacak çalışma, büyük heyecana yol açtı.
Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) için kapsamlı bir çalışma yapılması, kimleri ilgilendirdiğinin tespitinin yapılması ve şartların belirlenmesi gerekiyor.