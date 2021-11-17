EYT'de yeni gelişme: 5 senelik fark kapatılacak! SSK, Bağkur ve memur için yeni formül masada! 7 bin 200 prim gün sayısı, borçlanma... Emeklilikte Yaşa Takılanlar için yeni gelişmeler paylaşılmaya devam ediliyor. Geçtiğimiz günlerde AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, EYT konusunda çalışmaların sürdüğünü, önümüzdeki dönemde Meclis'ten yasa olarak çıkarılacağı müjdesini duyurdu. Aynı zamanda Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) konuyla ilgili esnafın talebini dile getirdi. TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken tarafından yapılan açıklamada, "Esnafımız 9 bin günü doldurmak zorundayken, SSK'lı olanlar 7 bin 200 prim gün sayısı ile emekli oluyor. Arada yaklaşık 5 yıllık bir fark mevcut." diyeren 9000 gün primin 7200'e çekilmesi gerektiğini ifade etti.