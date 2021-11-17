İŞKUR'dan 107.300 yeni ilan duyurusu var! 1 milyon 158 bin kişiye hemen iş bulundu! Kasım 2021 İŞKUR işçi alımı ilanları!
İŞKUR yeni işçi alımı ilanlarını iş arayan vatandaşlarla paylaştı. Vatandaşlara iş bulma konusunda yardımcı olan İŞKUR, yeni işçi alımı ilanlarını duyurdu. İŞKUR'un ilanlar kısmında detaylı bir şekilde bakıldığında en çok alım yapılacak sektörler arasında özellikle beden işçisi, çağrı merkezi müşteri temsilcisi ve depo görevlisi alanlarında büyük bir istihdam olduğu fark ediliyor. 2021 yılının başından bugüne kadar 1 milyon 158 bin kişiye iş bulan İŞKUR'da formu doldurana seçtiği mesleğe göre anında iş imkanı sunuluyor. Kamu ve özel sektörde firma ve kuruluşların mevcut işçi alımı ilanlarını yayımlayan kurum bu sayede vatandaşların iş bulmasını sağlamaktadır.
17.11.2021 13:01
- Son Güncelleme: 17.11.2021 13:01
İŞKUR'dan 107.300 yeni ilan duyurusu var. 1 milyon 158 bin kişiye hemen iş bulundu. Kasım 2021 İŞKUR işçi alımı ilanlarına göre hangi sektörlere alım yapılacağı belli oldu. Her gün yüzlerce farklı sektördeki işçi alımı ilanlarını resmi internet sitesinden paylaşan İŞKUR ilanları güncelledi ve pek çok alanda alım yapılacak. Çeşitli alanlarda işçi alım bilgisini veren firmalarda toplam açık iş pozisyonu toplamda 107 bin oldu. 2021 yılının başından bu yana 1.158.000 kişinin iş bulmasına vesile olan Türkiye İş Kurumu yeni işçi ve personel alımı ilanları iş arayanlar tarafından incelenmektedir.