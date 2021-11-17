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Haberler Ekonomi İŞKUR'dan 107.300 yeni ilan duyurusu var! 1 milyon 158 bin kişiye hemen iş bulundu! Kasım 2021 İŞKUR işçi alımı ilanları!

İŞKUR'dan 107.300 yeni ilan duyurusu var! 1 milyon 158 bin kişiye hemen iş bulundu! Kasım 2021 İŞKUR işçi alımı ilanları!

İŞKUR yeni işçi alımı ilanlarını iş arayan vatandaşlarla paylaştı. Vatandaşlara iş bulma konusunda yardımcı olan İŞKUR, yeni işçi alımı ilanlarını duyurdu. İŞKUR'un ilanlar kısmında detaylı bir şekilde bakıldığında en çok alım yapılacak sektörler arasında özellikle beden işçisi, çağrı merkezi müşteri temsilcisi ve depo görevlisi alanlarında büyük bir istihdam olduğu fark ediliyor. 2021 yılının başından bugüne kadar 1 milyon 158 bin kişiye iş bulan İŞKUR'da formu doldurana seçtiği mesleğe göre anında iş imkanı sunuluyor. Kamu ve özel sektörde firma ve kuruluşların mevcut işçi alımı ilanlarını yayımlayan kurum bu sayede vatandaşların iş bulmasını sağlamaktadır.

17.11.2021 13:01 - Son Güncelleme: 17.11.2021 13:01
İŞKUR’dan 107.300 yeni ilan duyurusu var! 1 milyon 158 bin kişiye hemen iş bulundu! Kasım 2021 İŞKUR işçi alımı ilanları!

İŞKUR'dan 107.300 yeni ilan duyurusu var. 1 milyon 158 bin kişiye hemen iş bulundu. Kasım 2021 İŞKUR işçi alımı ilanlarına göre hangi sektörlere alım yapılacağı belli oldu. Her gün yüzlerce farklı sektördeki işçi alımı ilanlarını resmi internet sitesinden paylaşan İŞKUR ilanları güncelledi ve pek çok alanda alım yapılacak. Çeşitli alanlarda işçi alım bilgisini veren firmalarda toplam açık iş pozisyonu toplamda 107 bin oldu. 2021 yılının başından bu yana 1.158.000 kişinin iş bulmasına vesile olan Türkiye İş Kurumu yeni işçi ve personel alımı ilanları iş arayanlar tarafından incelenmektedir.

GALERİ DEVAM EDİYOR
İŞKUR’dan 107.300 yeni ilan duyurusu var! 1 milyon 158 bin kişiye hemen iş bulundu! Kasım 2021 İŞKUR işçi alımı ilanları!

ALIM YAPILACAK MESLEKLER VE KADRO SAYISI

Akaryakıt Satış Elemanı (Pompacı) 577
Ambar/Depo Görevlisi 1327
Aşçı 650
Ayakkabı İmalatçısı 400
Beden İşçisi (Genel) 23621

İŞKUR’dan 107.300 yeni ilan duyurusu var! 1 milyon 158 bin kişiye hemen iş bulundu! Kasım 2021 İŞKUR işçi alımı ilanları!

Beden İşçisi (İnşaat) 148
Beden İşçisi (Taşıma, Yükleme-Boşaltma) 334
Beden İşçisi (Temizlik) 496

İŞKUR’dan 107.300 yeni ilan duyurusu var! 1 milyon 158 bin kişiye hemen iş bulundu! Kasım 2021 İŞKUR işçi alımı ilanları!

Bulaşıkçı (Stevard) 665
Büro Memuru (Genel) 896
Büro Memuru (İdari İşler) 19
Büro Yönetimi Elemanı 38
Büro Yönetimi Ve Sekreterlik/Büro Yönetimi Ve Yönetici Asistanı Meslek Elemanı 148

İŞKUR’dan 107.300 yeni ilan duyurusu var! 1 milyon 158 bin kişiye hemen iş bulundu! Kasım 2021 İŞKUR işçi alımı ilanları!

CNC Apkant Pres Tezgahı Operatörü 173
CNC Cam İşleme Makinesi Operatörü 56
CNC Dalma Erozyon Tezgah Operatörü 4
CNC Freze Tezgahı Operatörü 354
CNC Kayar Otomat Operatörü 24
CNC Lazerle Kesme Operatörü 147
CNC Torna Tezgahı Operatörü 653

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