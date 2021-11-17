İŞKUR’dan 107.300 yeni ilan duyurusu var! 1 milyon 158 bin kişiye hemen iş bulundu! Kasım 2021 İŞKUR işçi alımı ilanları!

İŞKUR'dan 107.300 yeni ilan duyurusu var. 1 milyon 158 bin kişiye hemen iş bulundu. Kasım 2021 İŞKUR işçi alımı ilanlarına göre hangi sektörlere alım yapılacağı belli oldu. Her gün yüzlerce farklı sektördeki işçi alımı ilanlarını resmi internet sitesinden paylaşan İŞKUR ilanları güncelledi ve pek çok alanda alım yapılacak. Çeşitli alanlarda işçi alım bilgisini veren firmalarda toplam açık iş pozisyonu toplamda 107 bin oldu. 2021 yılının başından bu yana 1.158.000 kişinin iş bulmasına vesile olan Türkiye İş Kurumu yeni işçi ve personel alımı ilanları iş arayanlar tarafından incelenmektedir.