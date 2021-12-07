İŞKUR'dan 6.000 TL maaş ile iş fırsatı! KPSS şartsız ve şartlı 2021 İŞKUR personel alımı güncel ilanları! Başvurular ise…

Milyonlarca kişiyi istihdam eden İŞKUR'un güncel personel alımı ve memur ilanları yakından takip ediliyor. KPSS şartlı ve şartsız pek çok ilan yer alıyor ve alım yapılacak mesleğe göre 4000 TL - 9000 TL maaş aralıklığında çalışmak mümkün oluyor. Özellikle KPSS şartının gerekli olmadığı ilanlar yoğun ilgi görüyor. 2021 İŞKUR personel alımı güncel ilanları inceleyek iş tanımı hakkında bilgi sahibi olabilir ve başvuru şartlarını da öğrenebilirsiniz. İlanlara başvuru yapabilmek için öncelikle İŞKUR'a kayıt olmanız gerekiyor. İşte tüm detaylar!