Erken emeklilikte herkesin beklediği formül! SGK-SSK ve Bağkur'lu emeklilik yaşı düşürüldü, 5 yıl erken emekli olabilirsiniz!
Peş peşe açıklamalar geldi. 5 yıl erken emekli olabilirsiniz. Erken emekli olma hayali birçok meslek grubu için hayalin ötesine geçiyor. Kamu veya özel sektörde uzun yıllar çalışan birçok kişi rahat bir hayat için emekliliğine gün saymaya devam ederken bazı durumlarda ise SGK'nın erken emeklilik fırsatları adeta hayat kurtarıyor. Doğum ve askerlik borçlanması gibi uygulamaların yanı sıra birçok meslek grubu için 5 yıla kadar erken emeklilik fırsatı sunuluyor. İşte erken emeklilikte merak edilen o detaylar.
07.12.2021 09:00
- Son Güncelleme: 07.12.2021 09:00
Birçok Meslek Grubu Bu Yöntemle Erken Emekli Olabilecek
Türkiye'de Çeşitli meslek grupları için erken emeklilik fırsatları SGK tarafından çeşitli uygulamalar ile sunuluyor. İlgili mevzuatta Fiili Hizmet Süresi Zammı olarak geçen ve halk arasında ''yıpranma payı'' olarak tanımlanan bu hak, sayısız meslek için tanınmış durumda. Çalışma süresine ek olarak belirli gün sayısı eklenerek, özellikle ağır işlerde çalışanlar için emeklilik süresi erkene çekilebiliyor.
Söz konusu uygulama ile bir yılda 180 günden erken emeklilik için 5 yıl hak tanınıyor. Yürürlükte yer alan ilgili yasalar kapsamında yıpranma fırsatından yararlanarak erken emeklilik hakkı elde etmesi öngörülen 45 farklı iş dalı görünüyor.
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Özel sektör çalışanlarını da kapsayan uygulama kapsamında kamu ve özel sektör için çeşitli iş kolları belirlenmiş durumda.