Erken emeklilikte herkesin beklediği formül! SGK-SSK ve Bağkur’lu emeklilik yaşı düşürüldü, 5 yıl erken emekli olabilirsiniz!

Birçok Meslek Grubu Bu Yöntemle Erken Emekli Olabilecek

Türkiye'de Çeşitli meslek grupları için erken emeklilik fırsatları SGK tarafından çeşitli uygulamalar ile sunuluyor. İlgili mevzuatta Fiili Hizmet Süresi Zammı olarak geçen ve halk arasında ''yıpranma payı'' olarak tanımlanan bu hak, sayısız meslek için tanınmış durumda. Çalışma süresine ek olarak belirli gün sayısı eklenerek, özellikle ağır işlerde çalışanlar için emeklilik süresi erkene çekilebiliyor.