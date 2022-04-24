İŞKUR'dan 4 bin 465 Temizlik Görevlisi - TYP alımı yapılacak! Okuma yazma bilen 18 - 35 yaş üstü herkes toplansın! 59 ilde alımlar için kuralar çekilecek!
İŞKUR tarafından sıkı takibe alınan Toplum Yararına Programları (TYP) alımları başladı. İŞKUR tarafından hayata geçirilen Toplum Yararına Programlar (TYP) kapsamında istihdam edilmek üzere personel alımları yapılıyor. Son olarak, 59 ilde TYP işçisi alımı yapılacağı duyuruldu. Öte yandan Temizlik Görevlisi kadrosuna oluşturulan personel ve işçi alımı müracaat detayları da haberimizde yer alıyor. Çeşitli illerde görevlendirilmek üzere her sektöre makul olarak İŞKUR sisteminde iş bülteni yayınlanıyor. Peki TYP başvurusu nasıl yapılır? TYP düzenlemesinin ardından kura çekimi yapılacak. İlanlar İŞKUR TYP ilanları kısmından duyuruluyor. İşte Nisan ayı güncel TYP ve Temizlik Görevlisi ilanları 2022!
24.04.2022 16:12 - Son Güncelleme: 24.04.2022 16:12
İŞKUR personel alımları kaldığı yerden devam ediyor. KPSS şartsız, sınavsız İŞKUR temizlik görevlisi alımları Nisan ayında da devam ediyor. Bu bağlamda bu ay itibari ile itibaren binlerce temizlik görevlisi alımı yapılacak. Haberimizde hem ilanları hem linki paylaştık. Öte yandan TYP alımları da yer alıyor. İşte güncel ilanlar!
Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi okullarda bakım onarım ve temizlik işleri yapılması
Restorasyon, tarihi ve kültürel mirasın korunması
Ağaçlandırma
Park düzenlemeleri
Vadi ve dere ıslahı
Erozyon engelleme çalışmaları