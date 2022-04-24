RAMAZAN İMSAKİYE
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Haberler Ekonomi İŞKUR'dan 4 bin 465 Temizlik Görevlisi - TYP alımı yapılacak! Okuma yazma bilen 18 - 35 yaş üstü herkes toplansın! 59 ilde alımlar için kuralar çekilecek!

İŞKUR'dan 4 bin 465 Temizlik Görevlisi - TYP alımı yapılacak! Okuma yazma bilen 18 - 35 yaş üstü herkes toplansın! 59 ilde alımlar için kuralar çekilecek!

İŞKUR tarafından sıkı takibe alınan Toplum Yararına Programları (TYP) alımları başladı. İŞKUR tarafından hayata geçirilen Toplum Yararına Programlar (TYP) kapsamında istihdam edilmek üzere personel alımları yapılıyor. Son olarak, 59 ilde TYP işçisi alımı yapılacağı duyuruldu. Öte yandan Temizlik Görevlisi kadrosuna oluşturulan personel ve işçi alımı müracaat detayları da haberimizde yer alıyor. Çeşitli illerde görevlendirilmek üzere her sektöre makul olarak İŞKUR sisteminde iş bülteni yayınlanıyor. Peki TYP başvurusu nasıl yapılır? TYP düzenlemesinin ardından kura çekimi yapılacak. İlanlar İŞKUR TYP ilanları kısmından duyuruluyor. İşte Nisan ayı güncel TYP ve Temizlik Görevlisi ilanları 2022!

24.04.2022 16:12 - Son Güncelleme: 24.04.2022 16:12
İŞKUR’dan 4 bin 465 Temizlik Görevlisi - TYP alımı yapılacak! Okuma yazma bilen 18 - 35 yaş üstü herkes toplansın! 59 ilde alımlar için kuralar çekilecek!

İŞKUR personel alımları kaldığı yerden devam ediyor. KPSS şartsız, sınavsız İŞKUR temizlik görevlisi alımları Nisan ayında da devam ediyor. Bu bağlamda bu ay itibari ile itibaren binlerce temizlik görevlisi alımı yapılacak. Haberimizde hem ilanları hem linki paylaştık. Öte yandan TYP alımları da yer alıyor. İşte güncel ilanlar!

GALERİ DEVAM EDİYOR
İŞKUR’dan 4 bin 465 Temizlik Görevlisi - TYP alımı yapılacak! Okuma yazma bilen 18 - 35 yaş üstü herkes toplansın! 59 ilde alımlar için kuralar çekilecek!

Hangi Alanlarda TYP Alımı Yapılıyor?

Çevre temizliği

Kamusal altyapının yenilenmesi

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi okullarda çevre düzenlemesi

İŞKUR’dan 4 bin 465 Temizlik Görevlisi - TYP alımı yapılacak! Okuma yazma bilen 18 - 35 yaş üstü herkes toplansın! 59 ilde alımlar için kuralar çekilecek!

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi okullarda bakım onarım ve temizlik işleri yapılması

Restorasyon, tarihi ve kültürel mirasın korunması

Ağaçlandırma

Park düzenlemeleri

Vadi ve dere ıslahı

Erozyon engelleme çalışmaları

İŞKUR’dan 4 bin 465 Temizlik Görevlisi - TYP alımı yapılacak! Okuma yazma bilen 18 - 35 yaş üstü herkes toplansın! 59 ilde alımlar için kuralar çekilecek!

İŞKUR TYP Çalışma Saatleri

TYP uygulama süresi, her bir program için en fazla 9 aydır. 27.09.2017'de, 01.01.2018'den itibaren başlangıçta sözleşmede belirlenen TYP süresinin sonradan uzatılamayacağına dair hüküm getirilmiştir.

İŞKUR’dan 4 bin 465 Temizlik Görevlisi - TYP alımı yapılacak! Okuma yazma bilen 18 - 35 yaş üstü herkes toplansın! 59 ilde alımlar için kuralar çekilecek!

İŞKUR TYP ŞARTLARI NELER?

Kuruma kayıtlı işsiz olmak,

18 yaşını tamamlamış olmak,

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