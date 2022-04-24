İŞKUR’dan 4 bin 465 Temizlik Görevlisi - TYP alımı yapılacak! Okuma yazma bilen 18 - 35 yaş üstü herkes toplansın! 59 ilde alımlar için kuralar çekilecek!

İŞKUR personel alımları kaldığı yerden devam ediyor. KPSS şartsız, sınavsız İŞKUR temizlik görevlisi alımları Nisan ayında da devam ediyor. Bu bağlamda bu ay itibari ile itibaren binlerce temizlik görevlisi alımı yapılacak. Haberimizde hem ilanları hem linki paylaştık. Öte yandan TYP alımları da yer alıyor. İşte güncel ilanlar!