İŞKUR'dan 4 bin 174 temizlikçi alımı BAŞLADI! İlkokuldan mezun, 18 - 40 yaş aralığında olanlar başvurabilir! TYP ilanı arayanlar! 4.620 TL ortalama maaş...
Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) vasıtasıyla yaklaşık 99.093 işçi aranmaktadır. Vatandaşların sıklıkla uğradığı adreslerden birisi de İŞKUR oluyor. İş arayışında olanlar İŞKUR'a kayıt olarak hemen başvuru yapabiliyor. Pek çok firma çeşitli iş kollarında alım yapacağı bilgisini paylaşırken açık iş pozisyonları 99 bin oldu. Binlerce yeni işçi alımı ilanı yayımlayan İŞKUR'da bu ay alım yapılacak sektörler belli oldu. Yüz binlerce kişinin aradığı işini bulmasına vesile olan Türkiye İş Kurumu yeni işçi ve personel alımı ilanlarını internet sitesi üzerinden duyurdu. İşte İŞKUR Nisan ayı ilanları...
Nisan ayı güncel ilanlar yakından takip ediliyor. KPSS şartsız, sınavsız İŞKUR temizlik görevlisi alımları başladı. Bu bağlamda bu aydan itibaren toplamda 4 bin 174 temizlik görevlisi alımı yapılacak. Haberimizde hem ilanları hem linki paylaştık. Buna göre ilgili temizlikçi alımlarında adaylar farklı illerde ve kurumlarda istihdam edilecek. İşte 2022 Nisan ayı temizlik görevlisi alım ilanları ve başvuru ekranı...
Temizlik İşçisi (Elle - Cadde, Sokak, Park vb.) 1
Tuvalet Temizlik Görevlisi 3
Uçak Temizlik Görevlisi 25
TOPLAM: 4 BİN 174 KİŞİ
İŞKUR BEDEN İŞÇİSİ ALIMI BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?
Beden işçisi olarak çalışmak isteyenler için başvuru ekranı her zaman açık. İŞKUR'a kayıtlı olmak yetiyor. Başvuruda bulunmak çok basit.
İŞKUR'a kayıtlı olup arama kısmına aradığınız işi yazdığınızda karşınıza tüm illerdeki personel alımları çıkacak. Filtreleme yaparak istediğini işi ve şehri rahatlıkla bulup başvuruda bulunabilirsiniz.