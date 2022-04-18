İŞKUR'dan 4 bin 174 temizlikçi alımı BAŞLADI! İlkokuldan mezun, 18 - 40 yaş aralığında olanlar başvurabilir! TYP ilanı arayanlar! 4.620 TL ortalama maaş...

Nisan ayı güncel ilanlar yakından takip ediliyor. KPSS şartsız, sınavsız İŞKUR temizlik görevlisi alımları başladı. Bu bağlamda bu aydan itibaren toplamda 4 bin 174 temizlik görevlisi alımı yapılacak. Haberimizde hem ilanları hem linki paylaştık. Buna göre ilgili temizlikçi alımlarında adaylar farklı illerde ve kurumlarda istihdam edilecek. İşte 2022 Nisan ayı temizlik görevlisi alım ilanları ve başvuru ekranı...