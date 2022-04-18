8 milyona zam, ikramiye, ek iyileştirme geliyor! En az 4.432 lira maaş... 2500, 2800, 2900, 3100 TL emekli maaşı alan SSK Bağkur'lular!

Milyonlarca emekli Temmuz ayı zammını bekliyor. Yılın ikinci zammında oran 6 aylık enflasyona göre şekillenecek. İlk üç aylık enflasyondan sonra 6 aylık oran da hesaplandı.Temmuz, emekliler için kazanç ayı olacak. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin üç aylık enflasyon artış oranı yüzde 22.81 olarak gerçekleşti. Şimdi üç aylık veri daha buna eklenmiş olacak. Bundan sonraki aylarda oranlar sıfır bile çıksa 22.81 oranı kesinleşti. Peki, Temmuz zammıyla birlikte SSK, Bağ-Kur ve memur emeklilerinin maaşlarında ne kadar artış olacak? İşte emeklilerin merak ettiği tüm detaylar...