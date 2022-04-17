Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan etiket denetimi! 30 sektörde KDV indirimi kontrolü yapıldı
Zincir marketlerdeki fahiş fiyatlara karşı Hazine ve Maliye Bakanlığı harekete geçmişti. Stokçuluk ve fahiş fiyatla mücadele kapsamında, KDV indirimlerini etiketlere yansıtmayan firmaları kontrol etmek maksadıyla 30 sektörde denetim gerçekleştirdi. Usulsüzlük yaptığı tespit edilen işletmelere cezai işlem uygulandı.
30'A YAKIN SEKTÖRDE SAHA DENETİMİ YAPILDI
Denetim planları doğrultusunda faaliyet alanlarıyla ciro büyüklükleri dikkate alınarak Bakanlık risk analiz sistemleri sonuçlarına göre belirlenen gıda, otomotiv, yağ, gübre, şeker, inşaat malzemeleri, alkollü içecek, tütün ürünleri, sıvı yakıt, demir-çelik, tahıl, kahve ve canlı kümes hayvanları toptan ticareti gibi 30'a yakın sektörde faaliyet gösteren mükelleflerin adreslerinde saha denetimi çalışması icra edildi.
DENETİMLER ARTILIRILDI
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin talimatıyla temel ihtiyaç ürünlerinde KDV indirimleri başta olmak üzere vatandaşların alım güçlerini artırmak adına alınan kararların etkinliğini azaltacak yönde uygulamalar yapan firmalar tespit edilerek, vergi kayıp kaçağının önüne geçmek amacıyla denetimler artırıldı.
CEZAİ İŞLEM UYGULANDI
KDV oranlarının doğru uygulanıp uygulanmadığı başta olmak üzere özellikle belge düzenine uyum konusuna azami dikkat edilen denetimlerde, fiili stok sayımları yapılarak işletmelerdeki ana girdiler sonucunda ne kadar ürün üretildiği kontrol edildi. Bu kapsamda ekonomik faaliyetlerin yoğun olduğu yerlerde sevk irsaliyesiz mal sevkiyatlarının yapıldığı tespit edilen işletmelere gerekli cezalar kesildi.