📌Altın fiyatlarında yatırımcılar saç baş yoldu! Uzman isim uyardı! Yatırımcılar buna dikkat! O tarihte... 40-50 gram 22 ayar bilezik ne kadar?

Uzman isim uyardı! Yatırımcılar buna dikkat! O tarihte... 40-50 gram 22 ayar bilezik ne kadar? Para ve emtia piyasasında yön Rusya ile Ukrayna savaşına dair gelişmelerden etkilenmeye devam ediyor. Bu hafta ABD'nin Rusya'ya yönelik enerji ithalatını yasaklaması ardından altın fiyatlarında sert hareketler görüldü. Salı günü ons altın 2 bin 70 dolar düzeyinin üstüne çıkarak 1.5 senenin zirvesine ulaştı. ABD'nin Rusya'ya uyguladığı petrol ve doğal gaz ambargosu fiyatların tırmanışa geçmesinde etkili oldu. Gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın fiyatları ne kadar oldu? Altın düşecek mi yükselecek mi? İşte altında son gelişmeler...

👉Ata altın, çeyrak altın ve gram altın satış fiyatları

👉Altın fiyatları neden yükseliyor? Alınmalı mı, satılmalı mı?