İŞKUR’dan 1015 acil ilanla 2 bin 402 kişilik Temizlik Görevlisi TYP alımı yapılacak! 25-40 yaş şartı var! İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa...

Mart ayı en az ilkokul mezunu İŞKUR temizlik görevlisi işçi alımı başladı. En az ilkokul mezunu İŞKUR sağlık kurumlarına, özel sektöre, kamu kurumlarına işçi alımı duyuruları olabildiğince popüler. Temizlik Görevlisi kadrosuna oluşturulan personel ve işçi alımı müracaat detayları haberimizde. Çeşitli illerde görevlendirilmek üzere her sektöre makul olarak İŞKUR sisteminde iş bülteni yayınlanıyor. İşte İŞKUR temizlik görevlisi alımı başvuru detayları!