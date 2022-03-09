1.607 TL taksit ödeyerek alabilirsiniz! 14 yaşını geçmeyen tüm arabalar modeller... Otomobil sahibi olmak hiç bu kadar kolay olmamıştı!

Aktif Bank N Kolay Taşıt Kredisi

Otomobil sahibi olmak isteyenler için Aktif Bank N Kolay'dan 14 yaşına kadar olan tüm marka ve model araçlar için taşıt kredisi sunuluyor. Uygun faiz oranlarına yer verilen kredi kapsamında 48 aya kadar vade imkanına yer verilmiştir.