1.607 TL taksit ödeyerek alabilirsiniz! 14 yaşını geçmeyen tüm arabalar modeller... Otomobil sahibi olmak hiç bu kadar kolay olmamıştı!
Taşıt kredilerinde oluşturulan planlamalar ardından vatandaşlar tekrardan araba kredilerine ilgi göstermeye başladı. BDDK doğrultusundan sektörün canlandırılması amacıyla oluşturulan yeni planlama ardından ikinci el otomobil kredilerinde de makul kredi civarlarına yer verilip verilmeyeceği araştırılmaya başladı. Aktif Bank ise N Kolay Taşıt Kredisi ile 14 yaşını geçmeyen bütün marka ve model otomobillerde uygun faizli kredi tüketimini olası duruma getirdi. Peki, büyük yaşa kredi veren bankalar hangileri? İşte en makul ikinci el taşıt kredileri
Otomobil piyasalarında kredi hareketliliği görülmeye başladı. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından limitlerin yeniden belirlenmesi ile vatandaşlar rahat bir nefes aldı. Ancak hala yüksek fiyatların görülmesi dikkat çekiyor. Öte yandan Aktif Bank, Şekerbank ve Halkbank, ikinci el otomobil kredilerinde avantajlı oranlarını duyurdu.
Aktif Bank N Kolay Taşıt Kredisi
Otomobil sahibi olmak isteyenler için Aktif Bank N Kolay'dan 14 yaşına kadar olan tüm marka ve model araçlar için taşıt kredisi sunuluyor. Uygun faiz oranlarına yer verilen kredi kapsamında 48 aya kadar vade imkanına yer verilmiştir.
Şekerbank İkinci El Taşıt Kredisi
İkinci el otomobil sahibi olmak isteyenlere tam 15 yaşına kadar olan araçlar için kredi desteği sunana Şekerbank, %2,50 faiz oranları ve 48 aya kadar vade seçenekleri ile kredi tahsis etmektedir.