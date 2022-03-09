Vav TV İzle
Haberler Ekonomi 1.607 TL taksit ödeyerek alabilirsiniz! 14 yaşını geçmeyen tüm arabalar modeller... Otomobil sahibi olmak hiç bu kadar kolay olmamıştı!

1.607 TL taksit ödeyerek alabilirsiniz! 14 yaşını geçmeyen tüm arabalar modeller... Otomobil sahibi olmak hiç bu kadar kolay olmamıştı!

Taşıt kredilerinde oluşturulan planlamalar ardından vatandaşlar tekrardan araba kredilerine ilgi göstermeye başladı. BDDK doğrultusundan sektörün canlandırılması amacıyla oluşturulan yeni planlama ardından ikinci el otomobil kredilerinde de makul kredi civarlarına yer verilip verilmeyeceği araştırılmaya başladı. Aktif Bank ise N Kolay Taşıt Kredisi ile 14 yaşını geçmeyen bütün marka ve model otomobillerde uygun faizli kredi tüketimini olası duruma getirdi. Peki, büyük yaşa kredi veren bankalar hangileri? İşte en makul ikinci el taşıt kredileri

takvim.com.tr
09.03.2022 08:45 - Son Güncelleme: 09.03.2022 08:45
1.607 TL taksit ödeyerek alabilirsiniz! 14 yaşını geçmeyen tüm arabalar modeller... Otomobil sahibi olmak hiç bu kadar kolay olmamıştı!

Otomobil piyasalarında kredi hareketliliği görülmeye başladı. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından limitlerin yeniden belirlenmesi ile vatandaşlar rahat bir nefes aldı. Ancak hala yüksek fiyatların görülmesi dikkat çekiyor. Öte yandan Aktif Bank, Şekerbank ve Halkbank, ikinci el otomobil kredilerinde avantajlı oranlarını duyurdu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
1.607 TL taksit ödeyerek alabilirsiniz! 14 yaşını geçmeyen tüm arabalar modeller... Otomobil sahibi olmak hiç bu kadar kolay olmamıştı!

Aktif Bank N Kolay Taşıt Kredisi

Otomobil sahibi olmak isteyenler için Aktif Bank N Kolay'dan 14 yaşına kadar olan tüm marka ve model araçlar için taşıt kredisi sunuluyor. Uygun faiz oranlarına yer verilen kredi kapsamında 48 aya kadar vade imkanına yer verilmiştir.

1.607 TL taksit ödeyerek alabilirsiniz! 14 yaşını geçmeyen tüm arabalar modeller... Otomobil sahibi olmak hiç bu kadar kolay olmamıştı!

%2,09'dn başlayan faiz oranları ile kullandırılacak kredi, ikinci el araç sahibi olmak isteyen pek çok kişi için en yüksek araç yaşına kredi veren bankalar arasında yer almasını sağlamıştır.

1.607 TL taksit ödeyerek alabilirsiniz! 14 yaşını geçmeyen tüm arabalar modeller... Otomobil sahibi olmak hiç bu kadar kolay olmamıştı!

Kolay başvuru yöntemleri ve uygun geri ödeme seçenekleri ile rahat bir ödeme dönemiyle kredi kullanabilirsiniz.

1.607 TL taksit ödeyerek alabilirsiniz! 14 yaşını geçmeyen tüm arabalar modeller... Otomobil sahibi olmak hiç bu kadar kolay olmamıştı!

Şekerbank İkinci El Taşıt Kredisi

İkinci el otomobil sahibi olmak isteyenlere tam 15 yaşına kadar olan araçlar için kredi desteği sunana Şekerbank, %2,50 faiz oranları ve 48 aya kadar vade seçenekleri ile kredi tahsis etmektedir.

SON DAKİKA