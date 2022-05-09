İŞKUR'dan 10 Haziran'a kadar başvuranlara 65 bin TL'ye kadar hibe ödemesi yapılacak! E-devlet sistemi aracılığıyla...
Türkiye İş Kurumu engelli ve eski hükümlü vatandaşların topluma geri kazandırılmaları ve kendi iş yerlerine sahip olabilmeleri adına geliştirmiş olduğu hibe programına ilişkin duyurusunu yaptı. Kurum, ilgili programın şu an için başvurulara açık olduğunu bildirdi. İşte İŞKUR'un hibe programının ayrıntıları
09.05.2022 16:04 - Son Güncelleme: 09.05.2022 16:04
Türkiye İş Kurumu işyerlerine kesilen idari para cezaları kapsamında engelli ve eski hükümlülerin kendi iş yerlerini kurabilmeleri amacı ile hibe programı geliştirmiştir. Söz konusu programın başvuruları, haziran ayı itibari ile sonlanacaktır.