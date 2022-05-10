42, 43, 44, 45, 52 yaşında erken emeklilik hesaplaması yapanlar için işin anahtarı belli oldu! 2, 6, 8 yıl erken emekli olun! SSK, Bağ-Kur, 4C'li herkes...

Erken emeklilik her çalışanın mutlak hayalidir. Erken emeklilik hayali kuranlar için birçok yeni detay ortaya çıkarıldı. Emeklilik için gerekli prim gün sayısının eksik ya da bildirilmemesi durumunda mağduriyetin giderilmesi için çeşitli çalışmalar gündeme geliyor. Örneğin sigorta başlangıcı ve erken emeklilik için belirlenen yaş için istenen koşullar da sağlandığında emeklilik yolu açılıyor. Bununla beraber bazı meslek gruplarında erken emekli olma fırsatı bulunuyor. Yaş şartı meydana getirilen göreve nazaran farklılık gösterebiliyor. Peki, 49, 50, 51 ve 52 yaşında mı emekli olacaksınız? Milyonlarca kişiye emeklilik fırsatı için haberimizi okumaya devam edin...