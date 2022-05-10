Vav TV İzle
Haberler Ekonomi 42, 43, 44, 45, 52 yaşında erken emeklilik hesaplaması yapanlar için işin anahtarı belli oldu! 2, 6, 8 yıl erken emekli olun! SSK, Bağ-Kur, 4C'li herkes...

42, 43, 44, 45, 52 yaşında erken emeklilik hesaplaması yapanlar için işin anahtarı belli oldu! 2, 6, 8 yıl erken emekli olun! SSK, Bağ-Kur, 4C'li herkes...

Erken emeklilik her çalışanın mutlak hayalidir. Erken emeklilik hayali kuranlar için birçok yeni detay ortaya çıkarıldı. Emeklilik için gerekli prim gün sayısının eksik ya da bildirilmemesi durumunda mağduriyetin giderilmesi için çeşitli çalışmalar gündeme geliyor. Örneğin sigorta başlangıcı ve erken emeklilik için belirlenen yaş için istenen koşullar da sağlandığında emeklilik yolu açılıyor. Bununla beraber bazı meslek gruplarında erken emekli olma fırsatı bulunuyor. Yaş şartı meydana getirilen göreve nazaran farklılık gösterebiliyor. Peki, 49, 50, 51 ve 52 yaşında mı emekli olacaksınız? Milyonlarca kişiye emeklilik fırsatı için haberimizi okumaya devam edin...

10.05.2022 10:36 - Son Güncelleme: 10.05.2022 10:36
2, 6, 8 yıl erken emekli olun! 42, 43, 44, 45, 52 yaşında erken emeklilik hesaplaması yapanlar için işin anahtarı belli oldu! SSK, Bağ-Kur, 4C’li herkes...

Erken emeklilik her çalışanın mutlak hayalidir. Erken emeklilik hayali kuranlar için birçok yeni detay ortaya çıkarıldı. Emeklilik için gerekli prim gün sayısının eksik ya da bildirilmemesi durumunda mağduriyetin giderilmesi için çeşitli çalışmalar gündeme geliyor. Örneğin sigorta başlangıcı ve erken emeklilik için belirlenen yaş için istenen koşullar da sağlandığında emeklilik yolu açılıyor. Bununla beraber bazı meslek gruplarında erken emekli olma fırsatı bulunuyor. Yaş şartı meydana getirilen göreve nazaran farklılık gösterebiliyor. Peki, 49, 50, 51 ve 52 yaşında mı emekli olacaksınız? Milyonlarca kişiye emeklilik fırsatı için haberimizi okumaya devam edin...

GALERİ DEVAM EDİYOR
2, 6, 8 yıl erken emekli olun! 42, 43, 44, 45, 52 yaşında erken emeklilik hesaplaması yapanlar için işin anahtarı belli oldu! SSK, Bağ-Kur, 4C’li herkes...

Emeklilik ile ilgili yaş şartı mevzuatta yapılan değişikliklere göre farklılık gösteriyor. Bazı meslek gruplarında erken emekli olma imkanı bulunuyor. Asteğmen, teğmen ve üsteğmenler 41 yaşında emekli olabiliyorlar. 4/1-c kapsamında sigortalı sayılan bazı kamu görevlilerine emeklilik (yaşlılık) aylığı bağlanması bakımından öngörülen özel şartlar haberimizde...

2, 6, 8 yıl erken emekli olun! 42, 43, 44, 45, 52 yaşında erken emeklilik hesaplaması yapanlar için işin anahtarı belli oldu! SSK, Bağ-Kur, 4C’li herkes...

Emekli Sandığı Kanunu gereğince yaş haddinden emekliye ayrılanlara en az 5400 gün prim ödeme gün sayısı olması hâlinde,

2, 6, 8 yıl erken emekli olun! 42, 43, 44, 45, 52 yaşında erken emeklilik hesaplaması yapanlar için işin anahtarı belli oldu! SSK, Bağ-Kur, 4C’li herkes...

Özel kanunları gereğince kadrosuzluk nedeniyle emekliye sevk edilenlere yaş şartı aranmaksızın, prim ödeme gün sayısı en az 9000 gün olması hâlinde,

2, 6, 8 yıl erken emekli olun! 42, 43, 44, 45, 52 yaşında erken emeklilik hesaplaması yapanlar için işin anahtarı belli oldu! SSK, Bağ-Kur, 4C’li herkes...

Emeklilik (yaşlılık) aylığı bağlanmaktadır. Bu durumlarda bağlanan yaşlılık aylıkları, yasada aranan yaş ve prim ödeme gün sayısı tamamlanıncaya kadar bunları çalıştıran kamu idarelerinden tahsil edilmektedir.

SON DAKİKA