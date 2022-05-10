Sigortalılara 2 aylık birden ödeniyor! 1 gün çalışmak bile yetiyor, SGK'ya 3 gün içinde başvuranlar... Ve onaylandı çift maaş hakkı doğdu!

Tüm çalışanları ilgilendiriyor. Çift aylık almak artık mümkün. Bilindiği üzere SSK, Bağ-Kur ya da diğer sigorta kollarında çalışılan sürede kaza, sakatlık yaşanırsa erken emeklilik hakkı tanınıyor. Bir çalışan, iş kazası geçirdiğinde sürekli iş görememezlik geliri ve malüllük aylığını aynı anda alabilir. İş kazası ölümlerinde ise geride kalan hak sahiplerine aylık bağlanırken sigortalının bir gün bile çalışması yeterli görülüyor. Ancak önemli bir kıstas var o da başvuru süresi. Bu ödemeleri alabilmek için iş kazasının SGK'ya üç iş günü içinde bildirilmesi gerekiyor. İşte detaylar...