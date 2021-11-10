İŞKUR'dan 10 bin 120 devlet personeli alınacak! KPSS şartı yok! En az ilkokul mezunu adaylar direkt başvurabilir! . İŞKUR iş ilanları ile binlerce ilkokul, ortaokul, lise ve üniversite öğrencileri iş bulabiliyor. Her sene açılan ilanlar ile yüzbinlerce kişi iş sahibi olma imkanına kavuşuyor. Son olarak fevlet personel alımı, işçi alımı, memur alımı ve kamu personeli alımı kapsamında 10120 kişilik istihdam sağlanacağı duyuruldu. İşte Kasım ayı personel alımına ilişkin tüm detaylar ve güncel ilanlar!