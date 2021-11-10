İŞKUR'dan 10 bin 120 devlet personeli alınacak! KPSS şartı yok! En az ilkokul mezunu adaylar direkt başvurabilir!
İŞKUR üzerinden güncel ilanlar sıkı takibe alındı. İŞKUR her ay olduğu gibi kasım ayında da binlerce kişinin aradığı işi bulmasına yardımcı oluyor. Herhangi bir işte çalışmayan kişilerin iş bulma sürecinde önemli bir ol oynayan İŞKUR, internet sitesi üzerinden yeni ilanları iş arayan kişilere duyuruyor. Kasım ayının ilk haftalarında kamu ve özel sektördeki yeni işçi alımı ilanları İŞKUR üzerinden yayınlandı. Kurum yeni istihdamlar sağlarken aynı zamanda iş arayan vatandaşların işe yerleşmesi sürecinde yardımcı oluyor. Devlet personel alımı, işçi alımı, memur alımı ve kamu personeli alımı kapsamında 10120 kişilik istihdam sağlanacak. İşte Kasım ayı personel alımına ilişkin tüm detaylar!
İŞKUR'dan 10 bin 120 devlet personeli alınacak! KPSS şartı yok! En az ilkokul mezunu adaylar direkt başvurabilir! . İŞKUR iş ilanları ile binlerce ilkokul, ortaokul, lise ve üniversite öğrencileri iş bulabiliyor. Her sene açılan ilanlar ile yüzbinlerce kişi iş sahibi olma imkanına kavuşuyor. Son olarak fevlet personel alımı, işçi alımı, memur alımı ve kamu personeli alımı kapsamında 10120 kişilik istihdam sağlanacağı duyuruldu. İşte Kasım ayı personel alımına ilişkin tüm detaylar ve güncel ilanlar!
10 BİN TYP'Lİ MÜJDESİ
MEB'in 2022 yılı bütçesinin TBMM Plan Bütçe Komisyonu'ndaki görüşmelerinde milletvekillerinin sorularını yanıtlayan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 57 bin 108 okulda 71 bin kadrolu temizlik görevlisi bulunduğunu belirterek, bu süreçte 42 bin temizlik elemanı aldıklarını anlattı.
Bu rakamın geçen seneye göre düşük olduğunu söyleyen Özer, "Ama temizlikle ilgili her türlü desteğimizi okullarımıza gönderdik." dedi.
Bakan Özer, MEB'in okullarda çalıştırılmak üzere İŞKUR üzerinden 10 bin TYP'li temizlik görevlisi alacaklarının müjdesini verdi.
MEB TYP BAŞVURULARI NE ZAMAN?
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "İkinci döneme temizlik elemanı takviye yapılması gerektiği ile ilgili sayın bakanımızla (Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı) mutabık kaldık. Onun müjdesini de buradan vermek isterim. İkinci döneme 10 bin daha TYP'den temizlik elemanımızı okullarımıza inşallah kavuşturacağız." bilgisini verdi.