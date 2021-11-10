Asgari ücret zammıyla ilgili 4 öneri! Asgari ücret ne kadar olacak?
Son dakika asgari ücret zam gelişmesi... Ocak ayının yaklaşmasıyla beraber milyonlarca işçi ve işveren gözünü asgari ücret zam haberlerine çevirdi. Asgari ücret zammıyla ilgili hükümet ve işveren temsilcilerinden arka arkaya açıklamalar gelmeye devam ederken, son açıklama ise İTO'dan geldi. Asgari ücret zammı ile ilgili 4 farklı öneri sunuldu. Peki asgari ücret zammı ne kadar olacak? Asgari ücret kaç TL'ye yükselecek? İşte yeni gelişmeler...
İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, "Asgari ücrete enflasyon oranında yapılacak zammı işverenin karşılamasını, enflasyonun üzerindeki kısmın ise asgari ücret üzerindeki vergi yükleri azaltılarak devlet tarafından karşılanmasını makul bir çözüm olarak görüyoruz." önerisinde bulundu.
Avdagiç, yaptığı açıklamada, meseleye salt olarak asgari ücrete yapılacak bir zam oranı şeklinde bakmadıklarını, asgari ücrette kalıcı bir düzeltme için köklü düzenlemeler yapılması gerektiğini düşündüklerini söyledi.
Asgari ücretin hakkaniyetli şekilde belirlenmesinin üretici, çalışan ve devlet arasındaki gelir paylaşımının ibrası niteliğinde olduğunu ve ekonomik barışı pekiştireceğini vurgulayan Avdagiç, özellikle küresel enflasyonun etkilerini ham madde, lojistik ve enerji kanalıyla belirgin şekilde hissedildiği bu süreçte yükü tek bir tarafın üzerine bırakmamanın son derece kritik olduğunu kaydetti.
Avdagiç, İTO'nun bu noktada çalışan ve işveren arasında dengeyi koruyacak 4 önerisi bulunduğunu belirterek, enflasyonun üzerinde makul düzeyde bir asgari ücret zammından yana olduklarını belirtti.