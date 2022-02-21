İŞKUR’da mega işçi alımı başladı! 75. 875 kişilik dev kadro istihdamı! Beden işçisi, çarşı ve mahalle bekçisi, hastane personeli ve daha niceleri...

İŞKUR personel alım ilanlarını yayımlamaya devam ediyor. Bu anlamda 21 Şubat İŞKUR personel alım kadroları ve KPSS şartsız en az ilkokul mezunu ilanları vatandaşlar tarafından yoğun ilgi görüyor. KPSS şartı olmadan en az ilköğretim mezunu kamu personeli alım ilanları için arama motorlarında yoğun bir ilgi var. Haberimiz üzerinden 75 bin 875 kişilik personel alım ilanlarını detaylı olarak sıraladık. İş arıyorsanız ve İŞKUR ilanlarına başvurmak için öncelikle yapmanız gerekenler vardır. İş arayan vatandaşlar İŞKUR kayıt işlemlerini İŞKUR resmi "İnternet Şubesi" üzerinden dakikalar içerisinde tamamlayabilmektedir. İşte 2022 Şubat - Mart ayı personel alım ilanları ve İŞKUR açık iş ilanları!