İŞKUR'da mega işçi alımı başladı! 75. 875 kişilik dev kadro istihdamı! Beden işçisi, çarşı ve mahalle bekçisi, hastane personeli ve daha niceleri...
İş arayan kişiler için İŞKUR ilk tercihler arasında yer alıyor. Bu kapsamda vatandaşlar açık iş ilanlarını kontrol ediyor. Son olarak yayınlanan ilanlara göre toplamda 75 bin 875 personel alımı yapılacağı belirtildi. İlanları detaylı görüntülemek için İŞKUR il ve ilçe bürolarına bireysel başvuruda bulunabilirsiniz. İŞKUR bürolarına gitme vaktiniz bulunmuyor ya da daha kolay bir şekilde İŞKUR kaydınızı yaptırmak istiyorsanız İŞKUR "İnternet Şubesi" size yardımcı olacak. İŞKUR tarafından yayınlanan ilanlarda; çarşı ve mahalle bekçisi, beden işçisi, büro memuru, çağrı merkezi müşteri temsilcisi, hastane personeli, dokuma konfeksiyon makineci ve daha birçok alanda personel alımı yapılacağı belirtildi. İşte 2022 Şubat - Mart ayı personel alım ilanları ve İŞKUR açık iş ilanları!
İŞKUR personel alım ilanlarını yayımlamaya devam ediyor. Bu anlamda 21 Şubat İŞKUR personel alım kadroları ve KPSS şartsız en az ilkokul mezunu ilanları vatandaşlar tarafından yoğun ilgi görüyor. KPSS şartı olmadan en az ilköğretim mezunu kamu personeli alım ilanları için arama motorlarında yoğun bir ilgi var. Haberimiz üzerinden 75 bin 875 kişilik personel alım ilanlarını detaylı olarak sıraladık. İş arıyorsanız ve İŞKUR ilanlarına başvurmak için öncelikle yapmanız gerekenler vardır. İş arayan vatandaşlar İŞKUR kayıt işlemlerini İŞKUR resmi "İnternet Şubesi" üzerinden dakikalar içerisinde tamamlayabilmektedir. İşte 2022 Şubat - Mart ayı personel alım ilanları ve İŞKUR açık iş ilanları!
AÇIK İŞ İLANLARI!
Web Tasarımı ve Kodlama Teknikeri 1
Acil Servis Hemşiresi 3
Acil Tıp Teknisyeni 29
Açık Hava Depo Görevlisi 9
Açkı Ve Polisaj Tezgahı Operatörü-Metal İşçiliği 28
Adalet Meslek Elemanı 2
Ağ Teknolojileri Elemanı 1
Ağ Teknolojileri Uzmanı 1
Ağaç Biçme Makinesi Operatörü (Hızarcı-Keresteci) 23
Ağaç İşleri Endüstri Mühendisi 4
Ağaç İşleri Teknikeri 5
Ağaç Palet İmalatçısı 17
Ağır Vasıta Tecrübe Sürücüsü 5
Ağız ve Diş Sağlığı Sağlık Teknikeri 3
Ağız ve Diş Sağlığı Teknisyeni 1
Ahırcı (Hayvan Bakan Ve Ahırları Temizleyen) 6
Ahşap Ambalaj İşçisi 8
Ahşap Boyama ve Vernikleme Elemanı 26
Ahşap Doğrama CNC Makinesi Operatörü 5
Ahşap Doğrama İmalatçısı 25
Ahşap Doğrama Montaj Elemanı 2
Ahşap Ev İmalat İşçisi 2
Ahşap İskeletçi 23
Ahşap İşleme CNC Makinesi Operatörü 19
Ahşap Kapı İmalatçısı 2
Ahşap Kenar Bantlama Makinesi Operatörü 29
Ahşap Mobilya İmalat Ustası 163
Ahşap Mobilya İmalatçısı 145
Ahşap Montaj Elemanı 24
Ahşap Şekillendirmeci 4
Ahşap Tornacısı 1
Ahşap Üst Yüzey İşlemcisi 1
Aile ve Tüketici Bilimleri /Ev Ekonomisti 1
Akaryakıt Satış Elemanı (Pompacı) 265
Akaryakıt ve Otogaz İkmal ve Dolum Elemanı 16
Akrilik Tezgah Ustası 3
Aksesuar Şefi (Tekstil) 8
Aktar (Baharatçı) 5
Alabalık Yetiştiricisi 2
Alakart Aşçısı 12
Alçı Dekorasyoncu (Kartonpiyer) 4
Alçı Model Kalıpçı 5
Alçı Sıva Uygulayıcısı 55
Alçı Şekillendirici ve Kalıpçı 1
Almanca Öğretmeni 7
Alüminyum Doğramacı 62
Alüminyum İmalat İşçisi 70
Alüminyum Kaynakçısı 42
Alüminyum Kompozit Cephe Kaplamacısı 8
Ambalajcı (El İle) 122
Ambalajcı (Makine İle) 9
Ambalajlama işçisi (Elle) 28
Ambar İşçisi (Portör) 1
Ambar/Depo Görevlisi 517
Ambulans Sürücüsü 2
Ameliyathane Hizmetleri Sağlık Teknikeri 2
Ameliyathane Teknisyeni 4
Anestezi Sağlık Teknikeri 5
Anestezi Teknisyeni 2
Animatör-Eğlence Hizmetleri 4
Anketör 11
Antrenör 2
Apartman İdarecisi 1
Ara Ütücü 28
Araç Filo Sorumlusu 1
Araç Kabul Görevlisi 2
Araç Muayene İstasyonu Teknisyeni 9
Araç Üstü Eklemli/Teleskopik Platform Operatörü 2
Araç Üstü Vinç Platform Operatörü 3
Araç Yükleme Operatörü 1
Arazöz Şoförü 1
ARGE Elemanı 18
ARGE Şefi 3
Argon Kaynakçısı (Tığ Kaynakçısı) 277
Arıcılık Teknikeri 1
Arıtma Tesisi İşletme Operatörü 5
Ark Kaynakçısı 8
Arşiv Destek Elemanı 1
Asansör Bakım ve Onarım İşçisi 42
Asansör Bakım ve Onarım Ustası 22
Asansör Kurucusu Ve Bakımcısı/Elektromekanik Taşıyıcılar Bakım Ve Onarımcısı 1
Asansör Montaj İşçisi 5
Asfalt Plenti Operatörü 2
Asistan/Stajyer Muhabir 4
Askı-Paketleme ve İstifleme İşçisi(Metal) 8
Aşçı 544
Aşçı (Özel Hizmet) 2
Aşçı Yamağı (Çırağı) 5
Aşçı Yardımcısı 339
Aşçı (Yöresel Mutfak) 5
Aşçıbaşı 16
Aşçıbaşı Yardımcısı 6
At Antrenörü 1
Atık Akümülatör Geri Kazanım İşçisi 6
Atık Isıdan Enerji Üretim Tesisi Saha Elemanı 2
Atık Toplayıcısı 22
Atıksu Arıtma Operatörü 4
Av Tüfeği Montaj İşçisi 2
Avize İmalatçısı 4
Avukat 8
Ayakçı (Tekstil) 164
Ayakkabı İmalatçısı 147
Ayakkabı ve Saraciye Tamircisi 1
Baca Montaj Personeli 5
Baca Temizleyicisi 4
Bagaj Taşıyıcısı (Bellboy) 37
Bahçıvan 83
Bakım Onarım Mühendisi 3
Balık Temizleme İşçisi 39
Balıkçı Gemisi Kaptanı 1
Balyalama Pres Operatörü 7
Bambu Mobilya İmal İşçisi 3
Bankacılık Meslek Elemanı 3
Bankacılık ve Finans Uzmanı 6
Bankacılık Ve Sigortacılık Meslek Elemanı 23
Bant elemanı 3
Bant Şefi (Tekstil) 43
Bar Görevlisi 1
Bar Servis Elemanı 6
Barkodcu 6
Barmen-Barmaid 67
Baskı Bakım Onarımcısı (Tekstil) 1