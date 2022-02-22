Halkbank, İş Bankası ve Vakıfbank faizsiz kredi başvuruları! 275.000 TL veriliyor! Beklenen müjdeli haber az önce duyuruldu
275.000 TL veriliyor! Türkiye'nin önde gelen bankalarından esnaf ve girişimcilere özel ticari kredi paketleri duyurulmaya başladı. Türkiye İş Bankası, Halkbank ve Vakıfbank doğrultusundan sağlanan krediler kapsamında değişik oranlarda ve faydalar ile işletme sahiplerinin nakit sıkıntısının halledilmesi hedefleniyor. Özelikle pandemi ile birlikte işletme sahiplerinin çoğalan nakit gereksinimlerine yönelik avantajlı kredi paketleri duyurulmaya başlamıştır. Üç bankadan gelen destek ise son dönemde işletmesi amacıyla nakit arayanlara özel cazip alternatifler sunmaya devam ediyor. İşte esnaf ve girişimcilere özel cazip kredi fırsatları
Halkbank Sıfır Faizli Esnaf Kredileri
Halkbank genç girişimciler, kaybolmaya yüz tutmuş meslek kollarında faaliyet gösterenler ve ustalık belgesine sahip yeni işyeri kurmak isteyen girişimcilere yönelik faizsiz kredi sağlamaya devam ediyor.
Genç Girişimci Esnaf ve Sanatkarlara Kredi kapsamında KOSGEB tarafından sağlanan hibe ve faizsiz kredi desteğini alanlardan hariç olmak üzere; Uygulamalı Girişimcilik Eğitimini bitiren ve 30 yaşından küçük olan esnaf ve sanatkarların onaylanan KOSGEB projeleri için 100.000 TL'ye kadar %100 faiz indirimi ile kredi sağlanmaktadır.
Ayrıca Halkbank tarafından sadece girişimciler için değil diğer birçok farklı sektörde faaliyet gösteren işletme sahipleri için de uygun faiz oranları ile krediler veriliyor.
İşletme sermayesi ihtiyacına yönelik Halkbank 275 bin TL'ye kadar finansman sağlamaktadır. Bunun yanı sıra işyeri ve taşıt alımlarına yönelik Halkbank ilgili kapsam dahilinde yer alan kişiler için 500.000 TL'ye kadar (takvim.com.tr) yatırım kredisi vermeye devam ediyor.
İşyeri alımlarına özel krediler de dahil olmak üzere Halkbank üzerinden vatandaşların işletmeleri için uygun finansman ürünlerinden yararlanması sağlanmaktadır.