Halkbank, İş Bankası ve Vakıfbank faizsiz kredi başvuruları! 275.000 TL veriliyor! Beklenen müjdeli haber az önce duyuruldu

Genç Girişimci Esnaf ve Sanatkarlara Kredi kapsamında KOSGEB tarafından sağlanan hibe ve faizsiz kredi desteğini alanlardan hariç olmak üzere; Uygulamalı Girişimcilik Eğitimini bitiren ve 30 yaşından küçük olan esnaf ve sanatkarların onaylanan KOSGEB projeleri için 100.000 TL'ye kadar %100 faiz indirimi ile kredi sağlanmaktadır.