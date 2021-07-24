İŞKUR'da aktif 29.812 ilanla hemen alım var! Geçen ay 106.625 kişi işe yerleştirildi! Temmuz 2021 İŞKUR işçi alımı ilanları tek tek açıklandı. Kamu ve özel sektördeki yeni işçi alımı ilanlarını sitesinden duyuran İŞKUR'da yeni ilanlar güncellendi. Kurum yeni istihdamlar sağlarken aynı zamanda iş arayan vatandaşların işe yerleşmesi sürecinde yardımcı oluyor. Her ay binlerce kişinin iş bulmasında önemli rol oynayan İŞKUR, internet sitesi aracılığıyla binlerce ilanı iş arayanlara duyuruyor. Güncel olan iş ilanı sayısı ise 29.812 olarak açıklandı.