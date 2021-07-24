İŞKUR'da aktif 29.812 ilanla hemen alım var! Geçen ay 106.625 kişi işe yerleştirildi! Temmuz 2021 İŞKUR işçi alımı ilanları
İŞKUR Haziran 2021 işe yerleştirme raporlarında yer alan bilgiye göre Haziran ayında 106.625 kişinin işe yerleştirildiği görülüyor. Bu ayın sonunda işçi alımı ilanları ile kamu ve özel sektörde alım yapılacak iş pozisyonları tek tek belli oldu. İş arayan vatandaşlar ise hangi sektörlere ne kadar personel alımı yapılacağını öğrenmek için araştırmalara koyuldu. Kısıtlamaların 1 Temmuz itibariyle kaldırılmasıyla birlikte özel sektördeki pek çok işletme işçi arayışına geçti. Hazırlıklar için kolları sıvayan özel sektördeki şirketler İŞKUR üzerinden de ilanlarını duyurmaya başladı. Her ay binlerce yeni işçi alımı ilanınını duyuran İŞKUR'da işçi arayan ilanların sayısı 29.812 olarak açıklandı.
İŞKUR'da aktif 29.812 ilanla hemen alım var! Geçen ay 106.625 kişi işe yerleştirildi! Temmuz 2021 İŞKUR işçi alımı ilanları tek tek açıklandı. Kamu ve özel sektördeki yeni işçi alımı ilanlarını sitesinden duyuran İŞKUR'da yeni ilanlar güncellendi. Kurum yeni istihdamlar sağlarken aynı zamanda iş arayan vatandaşların işe yerleşmesi sürecinde yardımcı oluyor. Her ay binlerce kişinin iş bulmasında önemli rol oynayan İŞKUR, internet sitesi aracılığıyla binlerce ilanı iş arayanlara duyuruyor. Güncel olan iş ilanı sayısı ise 29.812 olarak açıklandı.
30 BİNDEN FAZLA İŞÇİ ARANIYOR
Kısıtlamaların 1 Temmuz'da kaldırılmasıyla özel sektör personel alımı için kolları sıvadı. Açık işler yükselişe geçti. İş arayanlarla işverenleri buluşturan İŞKUR'da açık işler 30 bini aştı.
NASIL BAŞVURULUYOR?
Özel sektörde acilen pek çok alanda işçi aranıyor. İş arayanlar, İŞKUR'un internet sitesinden üye olup, başvuru yapabiliyor.
Özel sektördeki açık işler İŞKUR'un internet sitesinden görülebiliyor. Başvurular da site üzerinden yapılabiliyor.
İŞKUR GÜNCEL İŞ İLANLARI
Çeşitli branşlarda görevlendirmek üzere personel alım ilanı İŞKUR'un resmi sitesinde düzenli zaman aralıklarında yayımlanıyor. Aşağıdaki linke tıklayıp "Meslek" kısmına iş aradığınız alanları (Örneğin; kasiyer, danışma, büro memuru, güvenlik ve bekçi) yazarak güncel ilanları görebilir, İŞKUR üye bilgilerinizi girerek ilanlara başvuruda bulunabilirsiniz.