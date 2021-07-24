BİM'de kırlent, mum ve küpe ürünleri mest edecek! BİM 27 Temmuz 2021 aktüel kataloğuyla indirimlere hazır olun!

BİM'de kırlent, mum ve küpe ürünleri mest edecek! BİM 27 Temmuz 2021 aktüel kataloğuyla indirimlerin raflarda yer alacağı gün heyecanla bekleniyor. Küpe, kırlent, giyim ve bakım ürünlerinin dikkat çektiği kataloğda Duru Geleneksel Sabun, Red Queen Banyo Lifi, Flormar Extra Shine Oje/Tırnak Bakım Yağı, Mara 3 Renkli Termal Oje, AKS Yüzey Temizleyici, Dermokil Saç Bakım Maskesi, Prize Papatya Oda ve Kumaş Kokusu, Led Mum Çeşitleri, Comfort Family Nakışlı Patik Çorap ve Oral B Starter Pack Şarjlı Diş Fırçası ürünleri ön planda olacak.