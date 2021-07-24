A101'de mutlu edecek %44'lük indirim! A101 24 Temmuz aktüel kataloğunda sevinçten pır pır uçuracak kampanya başladı. Kataloğda bugünden itibaren Çokça Ketçap Acı, Ovadan Pilavlık Pirinç, Yudum Ayçiçek Yağı, Ofçay Efsane Filiz Çay, Algida Dondurma Carte d'Or Selection Meyve Şöleni, Altınkılıç Ezine İnek Peyniri, Beşler Piliç Kokteyl Sosis, Dr. Oetker Kakaolu Puding, Nimet Su Böreği, Algida Dondurma Maraş Mandıra ve Mistral Tuvalet Kağıdı Çift Katlı 12'li ürünleri var. İşte raflara gelen yeni ürünlerin listesi