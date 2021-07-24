A101'de mutlu edecek %44'lük indirim! A101 24 Temmuz aktüel kataloğunda sevinçten pır pır uçuracak kampanya!
A101 24 Temmuz aktüel kataloğundaki tüm ürünler bugün raflarda satışa sunuldu. A101'de bu hafta sonu Nescafe Gold Espresso, Çerezya Badem İçi, Nestle Classic Bitter Çikolata, Torku Bisküvi Yulaflı, Dr.Oetker Şekerli Vanilin, Balye Çiçek Balı, Karlıdağ Tereyağı Tuzlu, Altınkılıç Ezine İnek Peyniri, Beşler Piliç Kokteyl Sosis, Dr. Oetker Kakaolu Puding, Nimet Su Böreği, Algida Dondurma Maraş Mandıra, Cafex Soğuk Kahve Mocha, Çerezya Ayçekirdeği, Bi Ice Tea Şeftali, Mistral Tuvalet Kağıdı Çift Katlı 12'li, Akmina Maden Suyu +c Vitaminli Limonlu 6x200 ml, Halley Bisküvi Kremalı Karadutlu ürünleri dikkat çekecek.
24.07.2021 10:58
- Son Güncelleme: 24.07.2021 10:58
A101'de mutlu edecek %44'lük indirim! A101 24 Temmuz aktüel kataloğunda sevinçten pır pır uçuracak kampanya başladı. Kataloğda bugünden itibaren Çokça Ketçap Acı, Ovadan Pilavlık Pirinç, Yudum Ayçiçek Yağı, Ofçay Efsane Filiz Çay, Algida Dondurma Carte d'Or Selection Meyve Şöleni, Altınkılıç Ezine İnek Peyniri, Beşler Piliç Kokteyl Sosis, Dr. Oetker Kakaolu Puding, Nimet Su Böreği, Algida Dondurma Maraş Mandıra ve Mistral Tuvalet Kağıdı Çift Katlı 12'li ürünleri var. İşte raflara gelen yeni ürünlerin listesi