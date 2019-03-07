Bankalar harekete geçti! 1000 lira promosyon dağıtıyorlar
Ocak ayında maaşlara zam yapılması bankaları da harekete geçirdi. Yapılan zamlarla birlikte emeklileri ve kamu çalışanlarını bünyesine çekmeye çalışan bankalar, kesenin ağzını da açtı. Kamu kurumlarıyla birbiri ardına sözleşme imzalayan bankalar bin lira promosyon dağıtımı gerçekleştiriyor.
07.03.2019 15:56
- Son Güncelleme: 07.03.2019 16:02
Bankalar, emeklileri 'en gözde müşteri'si diye tanımlayarak 3 yıllık dönem için 300 TL, 375 TL ve 450 TL olarak belirlenen promosyon tutarını 600 liraya kadar çıkardı. Buna ilave olarak ücretsiz işlemler, faturalarda indirim gibi ek fırsatlar sunuluyor. Ayrıca bir emekli yakınını getirene yüzer lira daha promosyon veriliyor.
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