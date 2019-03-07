Bankalar harekete geçti! 1000 lira promosyon dağıtıyorlar

Bankalar, emeklileri 'en gözde müşteri'si diye tanımlayarak 3 yıllık dönem için 300 TL, 375 TL ve 450 TL olarak belirlenen promosyon tutarını 600 liraya kadar çıkardı. Buna ilave olarak ücretsiz işlemler, faturalarda indirim gibi ek fırsatlar sunuluyor. Ayrıca bir emekli yakınını getirene yüzer lira daha promosyon veriliyor.