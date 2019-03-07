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Bankalar harekete geçti! 1000 lira promosyon dağıtıyorlar

Ocak ayında maaşlara zam yapılması bankaları da harekete geçirdi. Yapılan zamlarla birlikte emeklileri ve kamu çalışanlarını bünyesine çekmeye çalışan bankalar, kesenin ağzını da açtı. Kamu kurumlarıyla birbiri ardına sözleşme imzalayan bankalar bin lira promosyon dağıtımı gerçekleştiriyor.

07.03.2019 15:56 - Son Güncelleme: 07.03.2019 16:02
Bankalar harekete geçti! 1000 lira promosyon dağıtıyorlar

Yeni yılla birlikte daha fazla müşteriyi bünyesine katmayı hedefleyen bankalar promosyon yarışına girdi. Kimi bankalar, yeni müşteriler kazanmak için kredilere özel faiz imkânı sunarken, kimileri de emeklileri düşünerek ücretsiz tıbbi destek ve ambulans gibi hizmetler veriyor.

Bankalar harekete geçti! 1000 lira promosyon dağıtıyorlar

Bankalar, emeklileri 'en gözde müşteri'si diye tanımlayarak 3 yıllık dönem için 300 TL, 375 TL ve 450 TL olarak belirlenen promosyon tutarını 600 liraya kadar çıkardı. Buna ilave olarak ücretsiz işlemler, faturalarda indirim gibi ek fırsatlar sunuluyor. Ayrıca bir emekli yakınını getirene yüzer lira daha promosyon veriliyor.

Bankalar harekete geçti! 1000 lira promosyon dağıtıyorlar

1000 TL'NİN ÜZERİNE ÇIKIYOR
Türkiye gazetesinin haberine göre; şubeye veya ATM'ye gidip maaşı alamayanlara, bildirdikleri adrese paraları teslim ediliyor. Bankalar, 13 milyon emeklinin yanı sıra kamu personelini de bünyesine katmak için yoğun çaba sarf ediyor.

Bankalar harekete geçti! 1000 lira promosyon dağıtıyorlar

Emekliler için ayrı, çalışanlar için ayrı stratejiler belirleyen bankalar, çalışanlara için yüksek promosyon kozunu kullanıyor. Kamu kurumlarıyla birbiri ardına sözleşme imzalayan bankalar, peşin veya iki taksitte olmak üzere 1000 liranın üzerinde promosyon veriyor.

Bankalar harekete geçti! 1000 lira promosyon dağıtıyorlar

ŞUANA KADARKİ EN YÜKSEK PROMOSYON
Bankaların kamu kurumlarıyla sözleşme imzalama yarışı promosyonları artırdı. İlk olarak Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü, 3 yıllık için 2 bin 700 liraya imza atarken, rekor devlet üniversitesinden geldi.

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