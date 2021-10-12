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İŞKUR'a kayıt olarak anında başvurun! Bu sektörlere acil 140 bin işçi alımı var! İşte başvuru şartları

İŞKUR iş ilanları vatandaşlar tarafından oldukça yakından takip ediliyor. Bu anlamda işsiz kişiler için binlerce ilan açıklanıyor. Kamu ve özel sektörde firma ve kuruluşların sahip olunan işçi alımı ilanlarını yayımlayan kurum bu sayede kişilerin iş bulmasını sağlıyor. 2021 yılının Eylül ayına kadar aşağı yukarı 650 bin vatandaş kurum vasıtasıyla yeni işine kavuştu. İŞKUR'un internet sitesinde yer alan son bulgular ele alındığında özel sektördeki firmaların detaylı iş kollarında 110 bin işçi aradığı görülmektedir.

takvim.com.tr
12.10.2021 09:31 - Son Güncelleme: 12.10.2021 09:31
İŞKUR’a kayıt olarak anında başvurun! Bu sektörlere acil 140 bin işçi alımı var! İşte başvuru şartları

Bu sektörlere acil 140 bin işçi alımı var! İŞKUR'a kayıt olarak anında müracaat yapabilirsiniz! Yeni bir iş arayan bütün yurttaşların uğradığı adreslerden birisi de İŞKUR. Pek çok firma detaylı iş kollarında alım gerçekleştireceği verisini paylaşırken açık iş pozisyonları 140 bin oldu. İŞKUR, Eylül ayı ortalarında alım yapan sektörlerle alakalı detayları paylaştı. Her sene yüz binlerce bireyin işini bulmasına vesile olan Türkiye İş Kurumu yeni işçi ve personel alımı ilanlarını internet sitesi üzerinden vatandaşlara duyurdu.

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İŞKUR’a kayıt olarak anında başvurun! Bu sektörlere acil 140 bin işçi alımı var! İşte başvuru şartları

YÜZ BİNLERCE KİŞİ İŞİNE YERLEŞTİ

Yılbaşından bu yana 933 bini aşkın kişiyi işe yerleştiren İŞKUR'da yer alan ilanlara göre; özel sektör en çok beden işçisi, temizlik görevlisi, satış danışmanı, garson ve dikişçi arıyor.

İŞKUR’a kayıt olarak anında başvurun! Bu sektörlere acil 140 bin işçi alımı var! İşte başvuru şartları

140 BİN KİŞİ İŞE ALINACAK

Özel sektörde yeni iş fırsatları sürüyor. Firmalar halen Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) vasıtasıyla yaklaşık 140 bin personel arıyor.


İŞKUR’a kayıt olarak anında başvurun! Bu sektörlere acil 140 bin işçi alımı var! İşte başvuru şartları

AÇIK İŞTE 20 MESLEK ÖNE ÇIKIYOR

Çağrı merkezi müşteri temsilcisi 1.105

Forklift operatörü 1.042

Aşçı yardımcısı 994

İŞKUR’a kayıt olarak anında başvurun! Bu sektörlere acil 140 bin işçi alımı var! İşte başvuru şartları

Elektrikçi (genel) 950

Beden işçisi (genel) 31.588

Temizlik görevlisi 4.264

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