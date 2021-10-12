İŞKUR’a kayıt olarak anında başvurun! Bu sektörlere acil 140 bin işçi alımı var! İşte başvuru şartları

Bu sektörlere acil 140 bin işçi alımı var! İŞKUR'a kayıt olarak anında müracaat yapabilirsiniz! Yeni bir iş arayan bütün yurttaşların uğradığı adreslerden birisi de İŞKUR. Pek çok firma detaylı iş kollarında alım gerçekleştireceği verisini paylaşırken açık iş pozisyonları 140 bin oldu. İŞKUR, Eylül ayı ortalarında alım yapan sektörlerle alakalı detayları paylaştı. Her sene yüz binlerce bireyin işini bulmasına vesile olan Türkiye İş Kurumu yeni işçi ve personel alımı ilanlarını internet sitesi üzerinden vatandaşlara duyurdu.