İŞKUR en az ilkokul mezunu hastanelere işçi alımı başvuru şartları! (güvenlik temizlik görevlisi, hizmetli, sağlık personeli, beden işçisi)
En az ilkokul mezunu İŞKUR hastanelere işçi alımı Ekim ayının 2. haftasında bütün süratiyle devam ediyor. Bu bağlamda en az ilkokul mezunu güvenlik ve temizlik görevlisi, hizmetli, sağlık personeli, ambulans şoförü ve ebe alımı yapılıyor. Çeşitli branşlarda görevlendirilmek üzere her sektöre uygun olarak İŞKUR sisteminde iş ilanı yayınlanır. İŞKUR'un resmi web sitesinde düzenli aralıklarla yayınlanan ilanları, sistemde aktif kaydı bulunan her vatandaş görüntüleyebilir. Aşağıda verilen bağlantıya tıklayarak İŞKUR'un iş ilan sayfasına ulaşabilirsiniz. İŞKUR'a kayıt olarak anında başvurun! Bu sektörlere acil 140 bin işçi alımı var! İşte başvuru şartları
13.10.2021 08:56
- Son Güncelleme: 13.10.2021 21:49
En az ilkokul mezunu İŞKUR hastanelere işçi alımı Ekim ayının 2. haftasında bütün süratiyle devam ediyor. Bu bağlamda en az ilkokul mezunu güvenlik, temizlik görevlisi, hizmetli, sağlık personeli, ambulans şoförü ve ebe alımı yapılıyor. Bu anlamda Türkiye İş Kurumu (İŞKUR)'un resmi internet sayfasında ''açık iş ilanları'' ve ''kamu iş ilanları'' kategorisinde yayınlanan ilanlara göre, değişik şehirlerde tespit edilen özel hastanelere ve kamu hastanelerine KPSS'li ve KPSS koşulsun sağlık personeli alımı yapılıyor. Çeşitli branşlarda görevlendirilmek üzere her sektöre ideal olarak İŞKUR sisteminde iş ilanı yayınlanır.
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