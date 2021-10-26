Bankada parası olanlar kritik viraja yaklaştı! 32 günlük 16.000 TL mevduat faizi kaç TL kazanç sağlar? Kafayı taşlara vurduracak teklif!

Bugün üç kamu bankası faiz oranlarıyla ilgili önemli bir açıklama yaparken gözler mevduat faizlerindeki son duruma çevrildi. 1 milyon TL altı çekilecek konut kredisi faiz oranları Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank'ta 1,29'a indi. Bu kapsamda banka mevduat hesabında parası olanlar 32 günlük 16.000 TL mevduat faizinin ne kadar kazandıracağı bankada parası olanlar tarafından merak edilmektedir. Mevduat hesabında para birikimi olanlar banka faizlerindeki son durumu öğrenmek istiyor. Bankalarda parası olanlar mevduat hesaplarıyla birikimiyle katbekat kazanç sağlayabilmektedir.