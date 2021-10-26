Bankada parası olanlar kritik viraja yaklaştı! 32 günlük 16.000 TL mevduat faizi kaç TL kazanç sağlar? Kafayı taşlara vurduracak teklif!
Bankada parası olanlar kritik viraja yaklaştı. 32 günlük mevduat faiz oranları hesapta parası olanların gündemindeki yerini almaya başladı. Bilindiği üzere bugün üç kamu bankasından yapılan ortak açıklamada, konut kredisi faiz oranlarında indirime gidildiği duyuruldu. Bu gelişmeler sonrasında konut kredisi faiz oranı %1,29 oldu. Yaşanan bu gelişme sonrası kamu ve özel bankaların mevduat faiz oranları merak edilmektedir. Müşteri sayısını artırmak isteyen bankalar yeni mevduat oranlarını resmi internet sitesi üzerinden duyurdu. Merak edenler için Ekim ayının son günlerinde gününde bazı bankalar mevduat faiz oranlarını yazımızda aktardık.
26.10.2021 17:09
- Son Güncelleme: 26.10.2021 17:09
Bugün üç kamu bankası faiz oranlarıyla ilgili önemli bir açıklama yaparken gözler mevduat faizlerindeki son duruma çevrildi. 1 milyon TL altı çekilecek konut kredisi faiz oranları Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank'ta 1,29'a indi. Bu kapsamda banka mevduat hesabında parası olanlar 32 günlük 16.000 TL mevduat faizinin ne kadar kazandıracağı bankada parası olanlar tarafından merak edilmektedir. Mevduat hesabında para birikimi olanlar banka faizlerindeki son durumu öğrenmek istiyor. Bankalarda parası olanlar mevduat hesaplarıyla birikimiyle katbekat kazanç sağlayabilmektedir.