Ziraat Bankası, VakıfBank ve Halkbank... Kamu bankaları konut kredi faizlerini indirdi! Konut kredi faizleri ne kadar?

Fetullahçı Terör Örgütü'nün darbe girişimi sonrasında ve dünya ekonomisini felç eden pandemi sürecinde, ülkenin bilançosunu kendi bilançolarının önüne koyarak tüketiciden sanayiciye, KOBİ'den esnafa tüm kesimlerin finansman ihtiyacını karşılayıp, Türkiye ekonomisinin toparlanmasında başrolü oynayan kamu bankaları, bir kez daha elini taşın altına koydu.