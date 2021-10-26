Ziraat Bankası, VakıfBank ve Halkbank... Kamu bankaları konut kredi faizlerini indirdi! Konut kredi faizleri ne kadar?
Kamu bankaları konutta ve ticari kredilerde faizi 2 puana kadar düşürdü. 750 bin liralık konut kredisi kullanan, 200 bin lira daha az para ödeyecek. İşte yeni kredi faizi oranları ve kalem kalem ödenecek tutarlar...
Fetullahçı Terör Örgütü'nün darbe girişimi sonrasında ve dünya ekonomisini felç eden pandemi sürecinde, ülkenin bilançosunu kendi bilançolarının önüne koyarak tüketiciden sanayiciye, KOBİ'den esnafa tüm kesimlerin finansman ihtiyacını karşılayıp, Türkiye ekonomisinin toparlanmasında başrolü oynayan kamu bankaları, bir kez daha elini taşın altına koydu.
SABAH'ta yer alan habere göre, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın geçen hafta gerçekleştirdiği 2 puanlık faiz indirimini özel bankalar kredilere değil de mevduata yansıtırken, kamu mevduat bankaları kredi faizlerinde ürün ve vade yapısına göre 2 puana kadar değişen oranlarda indirime gitti.
KOBİ'LER NEFES ALACAK
Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank tarafından yapılan ortak açıklamada, 22 Ekim itibarıyla kurumsal kredi faiz oranlarında ürün ve vade yapısına göre 200 baz puana kadar indirim yapıldığı belirtildi.