İŞKUR üzerinden ilkokul mezunu 29.000 işçi alınacak | 18-45 yaş aralığında olanlar başvuru yapabilir! İşte şartlar ve kadro dağılımı!
Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden personel alımları son sürat devam ediyor. Binlerce insanın aradığı işi bulmasını sağlayan Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), internet sitesi aracılığıyla yeni ilanları duyurmaya devam ediyor. İŞKUR son olarak 30 bine yakın beden işçisi alımı yapılacağına dair yeni bir ilan yayınladı. Türkiye'nin çeşitli illerinden özel sektör ve kamu kurumlarında istidam edilecek adaylara ilişkin şartlar da belli oldu. İş arayanlar aktif olarak İŞKUR'un resmi internet sitesinde yer alan Açık İş Pozisyonları bölümünden genel iş ilanlarını ve aradığı meslekle ilgili ilanları takip edebiliyor. Peki, İŞKUR beden işçisi alımı başvuruları nasıl yapılır? İşte konu hakkında tüm detaylar!
İŞKUR üzerinden ilkokul mezunu 29.000 işçi alınacak!18-45 yaş aralığında olanlar başvuru yapabilir! İŞKUR Ağustos ayında yapılacak alımlar için düğmeye bastı. Son olarak 30 bine yakın beden işçisi alımı yapılacağına dair yeni bir ilan yayınladı. Türkiye'nin çeşitli illerinden özel sektör ve kamu kurumlarında istidam edilecek adaylara ilişkin şartlar da belli oldu. İş arayan vatandaşlar İŞKUR'un internet sitesinden ya da en yakın İŞKUR İl Müdürlüğü'nden sisteme üye olup kendine uygun işe başvurabilmektedir.
İŞKUR BEDEN İŞÇİSİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden Beden İşçisi alım ilanlarına başvuruda bulunmak isteyen adayların öncelikle esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx internet sitesine giriş yapmaları ve açılan sayfada "Meslek" bölümüne "Beden İşçisi" yazarak ara tuşuna tıklaması gerekiyor.