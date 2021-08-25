İŞKUR üzerinden ilkokul mezunu 29.000 işçi alınacak | 18-45 yaş aralığında olanlar başvuru yapabilir! İşte şartlar ve kadro dağılımı!

İŞKUR üzerinden ilkokul mezunu 29.000 işçi alınacak!18-45 yaş aralığında olanlar başvuru yapabilir! İŞKUR Ağustos ayında yapılacak alımlar için düğmeye bastı. Son olarak 30 bine yakın beden işçisi alımı yapılacağına dair yeni bir ilan yayınladı. Türkiye'nin çeşitli illerinden özel sektör ve kamu kurumlarında istidam edilecek adaylara ilişkin şartlar da belli oldu. İş arayan vatandaşlar İŞKUR'un internet sitesinden ya da en yakın İŞKUR İl Müdürlüğü'nden sisteme üye olup kendine uygun işe başvurabilmektedir.