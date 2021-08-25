İki formülle birden 730 gün erken emeklilik! Herkes başvurabilir! Emeklilik yaşını öne çekme yolları!
Uzun yıllar boyunca iş hayatında yer alan ve emekli olarak rahat bir nefes almak isteyen vatandaşlar için birçok erken emeklilik yolları bulunuyor. Vatandaşlar gün sayılarını doldurmadan erkenden emekli olabiliyor. 730 gün yani 2 yıl erken emekli olarak, emekliliğinizin tadını daha uzun sürmeniz mümkün olabilecek. Hem kadınlar hem de erkekler bu durumdan faydalanabiliyor. Kadınlar için doğum borçlanması, erkekler için de askerlik borçlanması imkanı bulunuyor. İşte; 730 gün daha erken emekli olma yolları…
730 gün erken emekli olarak rahat bir nefes alın! İş hayatına her yıl yüzbinlerce kişi giriş yaparken, aynı zamanda yüzbinlerce kişi de emekli olabiliyor. Uzun süre çalışmanın karşılığını almak ve emekliliğin tadını çıkarmak isteyen vatandaşlar için bunu daha erkene çekmek mümkün. Çalışan vatandaşlarımız 730 gün yani 2 yıl önceden erken emekli olma şansı yakalıyor. Kadınlarda doğum borçlanması, erkeklerde de askerlik borçlanması bile erken emekli olmak mümkün! İşte SGK bildirimleri hakkında dikkat edilmesi gerekenler!
Erken emekli olma fırsatını yakalayabilmek için kadınlar ve erkekler farklı durumlardan faydalanabilirler. Bunlardan birisi kadınlar için doğum ve bebektir. Erkekler için askerlik görevi yer edinmektedir. Doğum için kadın çalışanlar 3 çocuğa kadar borçlanma olanaklarına sahipler. 2160 gün yani 6 sene çalışabilen kadınlar 3 çocuğu olması durumunda daha erken emekli olma hakkına sahipler. Aynı kural erkeklerde askerlik görevini yerine getirmiş olan vatandaşlar içinde en az bir yaş daha önce emekli olma hakkını sağlamakta.
SGK'nın yapmış olduğu bildiriye göre 23 Aralık 1970 doğumlu olan ve Kasım 1993 tarihinde askere giden bir birey 1 Şubat 1996 tarihinde sigortalı olarak çalışmaya başladıysa ve 6000 gün sigortacılık zamanı bulunduruyorsa askerlik borçlanması yapamazsa 23.12.2026 tarihinde emekli olma durumu sağlanacaktır.