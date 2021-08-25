İki formülle birden 730 gün erken emeklilik! Herkes başvurabilir! Emeklilik yaşını öne çekme yolları!

Erken emekli olma fırsatını yakalayabilmek için kadınlar ve erkekler farklı durumlardan faydalanabilirler. Bunlardan birisi kadınlar için doğum ve bebektir. Erkekler için askerlik görevi yer edinmektedir. Doğum için kadın çalışanlar 3 çocuğa kadar borçlanma olanaklarına sahipler. 2160 gün yani 6 sene çalışabilen kadınlar 3 çocuğu olması durumunda daha erken emekli olma hakkına sahipler. Aynı kural erkeklerde askerlik görevini yerine getirmiş olan vatandaşlar içinde en az bir yaş daha önce emekli olma hakkını sağlamakta.